Все що відомо про осінні канікули 2024: коли почнуться та де їх скасували

Незабаром українські школярі зможуть насолодитися осінніми канікулами. Більшість навчальних закладів запланували відпочинок на кінець жовтня, проте деякі регіони вирішили відмовитися від осінніх канікул.Нижче ви знайдете детальну інформацію про дати осінніх канікул у 2024 році.

Деталі

Міністерство освіти і науки України встановило, що навчальний рік 2024-2025 триватиме з 2 вересня 2024 року по 30 червня 2025 року. У межах цих дат навчальні заклади мають право самостійно визначати структуру та тривалість навчального процесу.

Цього року Міністерство освіти і науки України рекомендує провести осінні канікули з 28 жовтня по 3 листопада. Однак, кожен навчальний заклад має право самостійно визначати дати канікул для учнів, враховуючи епідеміологічну ситуацію, безпеку та наявність опалення в приміщеннях.

Як будуть відпочивати школярі

У Полтавській області школярі різних громад відпочиватимуть у різні періоди. Наприклад, учні Лохвицької громади розпочнуть канікули вже 21 жовтня, а в Новогалещинській громаді – з 30 жовтня. В деяких громадах було прийнято рішення повністю відмовитися від осінніх канікул.

У Кропивницькому було прийнято рішення відмовитися від осінніх канікул та об’єднати їх із зимовими. За словами начальниці управління освіти Кропивницького, Лариси Костенко, таке рішення пов’язане з особливостями теплопостачання. Планується, що учні навчатимуться до 13 грудня, а потім відпочиватимуть до 13 січня. Міністерство освіти зазначає, що цього навчального року школи мають право самостійно визначати терміни проведення канікул, однак загальна тривалість відпочинку учнів протягом року має становити не менше 30 календарних днів.

Через війну в Луганській області у школах стало набагато менше першокласників – їх стало майже на 80% менше, ніж зазвичай. Це дуже серйозна проблема, про яку розповіла заступниця міністра освіти. Вона вважає, що треба змінити систему навчання, щоб вчителі менше втомлювалися, а діти краще вчилися. Наприклад, можна більше займатися онлайн.