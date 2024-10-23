Все что известно об осенних каникулах 2024: когда начнутся и где их отменили

Вскоре украинские школьники смогут насладиться осенними каникулами. Большинство учебных заведений запланировали отдых на конец октября, однако некоторые регионы решили отказаться от осенних каникул. Ниже вы найдете подробную информацию о датах осенних каникул в 2024 году.

Детали

Министерство образования и науки Украины установило, что учебный год 2024-2025 продлится со 2 сентября 2024 года по 30 июня 2025 года. В рамках этих дат учебные заведения имеют право самостоятельно определять структуру и продолжительность учебного процесса.

В этом году Министерство образования и науки Украины рекомендует провести осенние каникулы с 28 октября по 3 ноября. Однако, каждое учебное заведение имеет право самостоятельно определять даты каникул для учащихся, учитывая эпидемиологическую ситуацию, безопасность и наличие отопления в помещениях.

Как будут отдыхать школьники

В Полтавской области школьники разных общин будут отдыхать в разные периоды. Например, ученики Лохвицкой громады начнут каникулы уже 21 октября, а в Новогалещинской громаде – с 30 октября. В некоторых громадах было принято решение полностью отказаться от осенних каникул.

В Кропивницком было принято решение отказаться от осенних каникул и объединить их с зимними. По словам начальницы управления образования Кропивницкого, Ларисы Костенко, такое решение связано с особенностями теплоснабжения. Планируется, что ученики будут учиться до 13 декабря, а затем будут отдыхать до 13 января. Министерство образования отмечает, что в этом учебном году школы имеют право самостоятельно определять сроки проведения каникул, однако общая продолжительность отдыха учащихся в течение года должна составлять не менее 30 календарных дней.

Из-за этого в Луганской области в школах стало намного меньше первоклассников – их стало почти на 80% меньше, чем обычно. Это очень серьезная проблема, о которой рассказала заместитель министра образования. Она считает, что надо изменить систему обучения, чтобы учителя меньше уставали, а дети лучше учились. Например, можно больше заниматься онлайн.