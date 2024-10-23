Украинцы могут оформить скидку на оплату газа: важная информация от Нафтогаза

Нафтогаз Украины», который поставляет газ большинству украинских домохозяйств (98%), предлагает своим клиентам выгодное предложение: за своевременную оплату счетов вы получаете скидку 1%. Это означает, что вместо стандартного тарифа 7,96 гривен за кубический метр газа, вы будете платить только 7,88 гривен. Например, если ваш счет за газ составляет 1000 гривен, то благодаря скидке вы сэкономите 10 гривен. Это предложение особенно актуально в осенне-зимний период, когда потребление газа традиционно растет.

Детали

Нафтогаз предлагает всем своим клиентам выгодное предложение: скидку 1% на газ! Чтобы воспользоваться этой скидкой, вам нужно выполнить всего два простых шага:

Оплатить счет вовремя: Оплата должна быть осуществлена до 15 числа текущего месяца. Оплатить онлайн: Используйте для оплаты личный кабинет my.gas.ua или чат-бот GASUA.

Стоимость доставки газа пересчитают

С 2025 года стоимость доставки будет рассчитываться на основе вашего потребления газа за предыдущий год. То есть, сколько газа вы использовали с 1 октября 2023 по 30 сентября 2024 года, столько и будете платить за доставку в течение следующего года. Чтобы правильно рассчитать вашу платежку, обязательно передайте показатели газового счетчика до конца октября. Эти данные помогут определить точный объем потребленного газа и, соответственно, стоимость услуги доставки.

Чтобы избежать неожиданностей в платежках, обязательно передайте актуальные показатели газового счетчика. Именно от этих данных будет зависеть, сколько вы заплатите за доставку газа в следующем году. Хотя тариф на доставку газа остался неизменным, стоимость услуги может измениться в зависимости от вашего потребления. Если вы потребили больше газа, то и платежка за доставку будет больше.

Цена на доставку газа в Украине может существенно отличаться в разных регионах и колеблется от 0,38 до 2,39 гривен за кубический метр. Цены формируются в зависимости от количества потребителей в конкретном регионе: чем больше людей пользуется газом, тем ниже стоимость доставки для каждого из них. Это связано с тем, что расходы на содержание газовой инфраструктуры распределяются между большим количеством потребителей.