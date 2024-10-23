Українці можуть оформити знижку на оплату газу: важлива інформація від Нафтогазу

Нафтогаз України”, який постачає газ більшості українських домогосподарств пропонує своїм клієнтам вигідну пропозицію: за своєчасну оплату рахунків ви отримуєте знижку 1%. Це означає, що замість стандартного тарифу 7,96 гривень за кубічний метр газу, ви платитимете лише 7,88 гривень. Наприклад, якщо ваш рахунок за газ складає 1000 гривень, то завдяки знижці ви зекономите 10 гривень. Ця пропозиція є особливо актуальною в осінньо-зимовий період, коли споживання газу традиційно зростає.

Деталі

Нафтогаз пропонує всім своїм клієнтам вигідну пропозицію: знижку 1% на газ! Щоб скористатися цією знижкою, вам потрібно виконати лише два простих кроки:

Сплатити рахунок вчасно: Оплата має бути здійснена до 15 числа поточного місяця. Оплатити онлайн: Використайте для оплати особистий кабінет my.gas.ua або чат-бот GASUA

Вартість доставки газу перерахують

З 2025 року вартість доставки буде розраховуватися на основі вашого споживання газу за попередній рік. Тобто, скільки газу ви використали з 1 жовтня 2023 по 30 вересня 2024 року, стільки і будете платити за доставку протягом наступного року. Щоб правильно розрахувати вашу платіжку, обов’язково передайте показники газового лічильника до кінця жовтня. Ці дані допоможуть визначити точний обсяг спожитого газу і, відповідно, вартість послуги доставки.

Щоб уникнути несподіванок у платіжках, обов’язково передайте актуальні показники газового лічильника. Саме від цих даних залежатиме, скільки ви сплатите за доставку газу наступного року. Хоча тариф на доставку газу залишився незмінним, вартість послуги може змінитися в залежності від вашого споживання. Якщо ви спожили більше газу, то й платіжка за доставку буде більшою.

Ціна на доставку газу в Україні може суттєво відрізнятися в різних регіонах і коливається від 0,38 до 2,39 гривень за кубічний метр. Ціни формуються залежно від кількості споживачів у конкретному регіоні: чим більше людей користується газом, тим нижча вартість доставки для кожного з них. Це пов’язано з тим, що витрати на утримання газової інфраструктури розподіляються між більшою кількістю споживачів.