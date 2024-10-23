В Правительстве заявили о важных изменениях, касающихся страхования транспортных средств

В Национальном банке Украины заявили, что украинский страховой рынок очень далек от стандартов ЕС. Имеется в виду, что украинцы часто пренебрегают страхованием транспортных средств, хотя это и наказывается большими штрафами. По словам заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой в Украине соотношение объема страховых премий к ВВП составляет всего 0,7%, тогда как в Польше аж 2,3%. Рожкова заявила, что на это есть несколько причин, которые нужно искоренять.

Почему у нас такие цифры?

Рожкова заявляет, что в Украине нет культуры добровольного страхования. То есть если когда-то страховку нужно было крепить на лобовое стекло, то сейчас такого требования нет. Соответственно очень многие водители вообще ею пренебрегают. По словам экспертов, это объясняется рядом таких причин, как недоверие к страховым компаниям. Многие украинцы считают, что нет смысла платить страховые взносы, ведь в случае ДТП пособия от страховой все равно не дождешься. Также эксперты говорят, что в числе причин и нестабильная экономическая ситуация в стране. Мол, лучше те средства, которые платить страховой компании, хранить на банковском счету. Нет доверия ни к кому и нет у людей уверенности в завтрашнем дне. Это, конечно же, обусловлено войной, но и до войны эти показатели были не слишком выше. Чтобы разрешить эту ситуацию, будет принят ряд действий.

Как будут улучшаться статистика?

Уже в январе 2025 года будет введен ряд новых правил несоблюдения которых будет считаться правонарушением.

В первую очередь, введут электронные страховые полисы, которые обязательно нужно будет регистрировать в Единой базе. Также будут следующие изменения:

Отменят предел максимальной суммы выплат по Европротоколу. Равномерно будут увеличивать сумму возмещений. Стоимость полиса будут рассчитывать с учетом истории каждого клиента. Выплату будут начислять не дольше 90 дней.

Будет внедрен еще ряд действий, о которых подробно напишут в официальных документах уже ближе к январю.