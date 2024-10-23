В Уряді заявили про важливі зміни, які стосуються страхування транспортних засобів

В Національному банку України заявили, що український страховий ринок дуже далекий до стандартів ЄС. Мається на увазі те, що українці часто нехтують страхуванням транспортних засобів, хоч це й карається великими штрафами. Зі слів замісника голови НБУ Катерини Рожкової в Україні співвідношення обсягу страхових премій до ВВП становить всього 0,7% тоді, як у Польщі аж 2,3%. Рожкова заявила, що на це є кілька причин, які потрібно викорінювати.

Чому ми маємо такі цифри?

Рожкова заявляє, що в Україні відсутня культура добровільного страхування. Тобто якщо колись, страховку потрібно було кріпити на лобове скло, то зараз такої вимоги немає. Відповідно дуже багато водіїв взагалі нею нехтують. Зі слів експертів це пояснюється низкою таких причин, як недовіра до страхових компаній. Багато українців вважають, що немає сенсу платити страхові внески, адже у випадку ДТП допомоги від страхової все одно не дочекаєшся. Також експерти кажуть, що серед причин й нестабільна економічна ситуація в країні. Мовляв краще ті кошти, які сплачувати страховій компаній, зберігати на банківському рахунку. Немає довіри ні до кого й немає у людей впевненості у завтрашньому дні. Це звісно ж зумовлено війною, але й до війни ці показники були не надто вищими. Щоб вирішили цю ситуацію буде прийнято ряд дій.

Як покращуватимуть статистику?

Вже у січні 2025 року введуть низку нових правил недотримання яких вважатиметься правопорушенням.

В першу чергу введуть електронні страхові поліси, які обов’язково потрібно буде реєструвати в Єдиній базі.

Також будуть наступні зміни:

Скасують ліміт максимальної суми виплат по Європротоколу. Поступово збільшуватимуть суму відшкодувань. Вартість поліса розраховуватимуть враховуючи історію кожного клієнта. Виплату нараховуватимуть не довше ніж 90 днів.

Буде впроваджено ще ряд дій про які детально напишуть в офіційних документах вже ближче до січня.