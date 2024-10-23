В Україну незабаром прийде похолодання: коли чекати морозів та снігу

Протягом останніх кількох днів погода в Україні була відносно теплою, що зовсім не характерною для кінця жовтня. Однак вже з дня на день українці відчують суттєве похолодання. Хоч дощу та тим більше снігу синоптики поки що не прогнозують.

Якою буде погода до кінця тижня?

Як зазначила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, вже з 24 жовтня температура повітря у всіх регіонах країни почне знижуватися. Проте похолодання буде незначне. Із комфортних +15 градусів температура опуститься до +10…+13 градусів. Небо ж протягом усього дня закриватимуть хмари.

І хоч на вулиці стане трохи свіжіше, ані дощів, ані снігу поки що не очікується. Тож українці зможуть і далі насолоджуватися осіннім теплом, гуляючи та проводячи час на природі. Принаймні саме це радять зробити синоптики, адже вже з наступного тижня погода може кардинально змінитися.

Якою буде погода в Києві?

Киянам Наталія Птуха також пообіцяла суху погоду без дощів. Що ж стосується температури повітря, то 24 жовтня вона коливатиметься в межах +13…+15. Проте вже 25 жовтня знизиться до +10…+12. Вночі звісно ж буде прохолодніше – орієнтовно +2…+3 градуси.

Коли чекати снігу та морозів?

Більш стрімке похолодання зі снігом та заморозками в Україну може прийти вже з наступного тижня. Про це свідчить наближення з північного заходу холодного атмосферного фронту. Але сильних морозів та снігових заметів синоптики не прогнозують. Можливі лише незначні нічні заморозки та короткочасні опади у вигляді мокрого снігу.

Зима ж на думку провідних синоптиків України цьогоріч, як і в попередні кілька років виявиться доволі теплою. Зокрема морозів до -20…-30 градусів українцям можна не боятися. Хоча у лютому точно видасться кілька по-справжньому холодних днів. Наразі ж синоптики радять насолоджуватися останніми теплими днями осені, яких залишилось не так вже й багато.