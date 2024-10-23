Українцям назвали прилади, які треба час від часу перезавантажувати

Ми живемо в епоху цифровізації – різні гаджети є буквально в кожному будинку. Але багато хто взагалі не замислюється про їхню роботу – працюють і добре. Але будь-який цифровий пристрій у процесі своєї роботи може накопичувати різного роду помилки, які в підсумку призводять до некоректної роботи або уповільнення гаджета.

Давайте розглянемо в цій статті, які пристрої потрібно періодично перезавантажувати.

Смартфон

Багато людей ніколи не перезавантажували і навіть не вимикали свій смартфон, адже щоб ніхто не подзвонив, можна перевести гаджет в авіарежим або вимкнути звук. Перезавантаження смартфона хоча б раз на 1 місяць буде корисним – операційна система завантажиться заново, очиститься системний кеш і зникнуть накопичені помилки.

Можливо, пристрій стане працювати швидше: особливо це стосується смартфонів, яким більше 3-х років. Перезавантажити просто – можна вибрати відповідний пункт у меню вимкнення або ж просто вимкнути й увімкнути гаджет знову. Ця порада стосується також електронних книг і планшетів.

Комп’ютер і ноутбук

Багато користувачів ніколи не вимикають комп’ютер або ноутбук – залишають у сплячому режимі або в режимі гібернації. Комп’ютер також накопичує різного роду помилки, і періодичне перезавантаження буде корисним для системи. Під час рестарту очищається оперативна пам’ять від сміття, і ПК може працювати швидше. Особливо якщо комп’ютер починає гальмувати. Перезавантажувати комп’ютер потрібно залежно від інтенсивності роботи на ньому.

Наприклад, якщо комп’ютер ви використовуєте рідко або ж працюєте в невеликій кількості програм, то рестарт можна робити раз на тиждень. А ось якщо працюєте з «важким» софтом, встановлюєте різні додатки, то перезавантаження потрібно робити частіше. Але варто розуміти, що багато що залежить від потужності ПК – якщо комп’ютер досить потужний, то його можна перезавантажувати набагато рідше.

Wi-Fi роутер

Конструктивно будь-який Wi-Fi роутер є комп’ютером, який має постійну та оперативну пам’ять. У процесі своєї роботи може накопичувати помилки, а зайві дані можуть засмічувати без того невелику кількість оперативної пам’яті. Перезавантаження Wi-Fi роутера приблизно раз на місяць допомагає пристрою працювати краще. Іноді ми нарікаємо, що проблеми у провайдера, а насправді нашому роутеру просто важко обробляти кілька підключень.

Телевізор або ТВ приставка

Знову ж таки – смарт ТВ або приставка є комп’ютером з усіма проблемами, що звідти випливають. Періодичне перезавантаження може прискорити роботу приставки або телевізора. Навіть коли смарт ТВ перебуває в режимі «stand by» (очікування), внутрішній комп’ютер продовжує свою роботу. Якщо ваш ТВ або приставка гальмують – просто вимкніть їх і ввімкніть, це має допомогти. Достатньо для профілактики перезавантажувати такі пристрої хоча б раз на місяць.

Інші пристрої

Розумні годинники, бездротові навушники, ігрові приставки, будь-які Bluetooth-пристрої – періодичне перезавантаження буде корисним. Досить просто вимкнути й увімкнути гаджет.