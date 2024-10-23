Украинцам будут платить новую социальную помощь: ее размер можно считать рекордным

Украинцы получают разного рода социальную помощь. В основном это выплаты для ВПЛ, или целевая помощь уязвимым категориям населения. Преимущественно размер такой помощи не достигает более 3000 в месяц, а обычно и меньше, ведь социальные выплаты часто привязаны к прожиточному минимуму. Однако Правительство заявило о новом виде социальной помощи, размер которой можно назвать рекордным. Уязвимым категориям населения решили выплачивать по 4500 гривен ежемесячно. Кто входит в число тех, кому начислят эту выплату?

Новая помощь — это пока только проект

Проект этого пособия опубликовала у себя на сайте Федерация профсоюзов Украины. Цель программы – повысить уровень жизни наиболее уязвимых категорий населения. Сначала эта программа будет экспериментальной и будет охватывать не всех, кто потенциально на нее претендует. Затем число начисленных пособий могут постепенно расширять.

По предварительным оценкам Правительства, на эту помощь могут претендовать одинокие матери, многодетные и малообеспеченные семьи, пенсионеры, внутренне перемещенные лица и другие люди, которые имеют слишком низкий доход и находятся в сложном положении. Следует заметить, что статус матери одиночки или пенсионера не дает право по умолчанию получать эту выплату. Будут смотреть еще и на доход личности. Если, например, такая мама имеет высокий доход, выплату ей не начислят. То же касается и пенсионеров, имеющих, например, пенсию ниже средней.

Как будут начисляться пособия?

Интересен и алгоритм начисления помощи, а особенно если семья состоит не из одного человека. Для первого лица будет начислена помощь в размере 4500 гривен, а для второго уже 3150 гривен. При расчете размера пособия будут учитываться доходы семьи.