Експерти обрали топ-10 найкращих електричних кросоверів: які автівки отримали першість

Попит на електричні кросовери зростає щороку. Такі автівки зручні у користуванні та відносно недорогі в обслуговуванні. Британські автомобільні експерти створили рейтинг із топ-10 найкращих електричних позашляховиків сучасності. Тож якщо ви також підхопили загальну тенденцію і вже мрієте про такий автомобіль, ця підбірка допоможе зробити правильний вибір.

Топ-10 електричних кросоверів: кращі з кращих

Першість серед позашляховиків на електроживленні отримав Skoda Enyaq. На думку британських експертів ця автівка – просто 10 з 10. І такою її робить досконале поєднання комфорту та доступності, а також чималий запас ходу. Випущений ще у 2020 році на основі модульної електроприводної платформи Volkswagen MEB, цей кросовер досі немає рівних у своїй ніші.

Другу сходинку рейтингу посів семимісний позашляховик Kia EV9. У цій автівці експерти також не знайшла жодного мінусу, окрім його габаритності, яка деяким автолюбителям може здатися недоцільною.

Також до підбірки потрапили такі культові позашляховики як, Polestar 3, Ford Explorer, Tesla Model Y та інші. Кожну автівку експерти оцінили за п’ятибальною шкалою. Найкращій присудили 5 зірок, а решті – відповідно нижчі оцінки, залежно від співвідношення притаманних їм переваг та недоліків.

Повний перелік ТОП-10 кращих електричних кросоверів із присвоєними їм оцінками виглядає так:

Skoda Enyaq – 5 з 5 зірок;

Kia EV9 – 4,5 з 5 зірок;

Polestar 3 – 4 з 5 зірок;

Ford Explorer – 4 з 5 зірок;

Kia EV6 – 4 з 5 зірок;

Tesla Model Y – 4 з 5 зірок;

Hyundai Ioniq 5 N – 4 з 5 зірок;

Mercedes-Benz EQE SUV – 4 з 5 зірок;

Genesis Electrified GV70 SUV – 4 з 5 зірок;

BMW iX – 4 з 5 зірок.

Також експерти нагадали, які моделі електричних авто не варто купувати, щоб не розоритися при першому ж ремонті. До цього антирейтингу потрапили популярний в Україні Nissan Leaf, а ще Toyota bZ4X та Jaguar I-Pace.