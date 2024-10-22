Не дайте Viber перетворити ваш телефон на смітник: як правильно «почистити» пам’ять у месенджері

Viber – це безперечно найпопулярніший в Україні месенджер. Він доволі зручний у використанні, але має один великий недолік – сильно засмічує пам’ять телефону. Через це прихильникам Viber постійно доводиться видаляти частину фотографій та відео, аби звільнити пам’ять та пришвидшити роботу свого смартфону.

Як вільнити пам’ять смартфона у Viber?

Перш за все необхідно вручну видалити непотрібні вам фото та відео, які автоматично завантажились месенджером наприклад зі спільних чатів. Цілком імовірно, що вже після цього кроку ваш телефон перестане гальмувати та запрацює значно швидше.

Але для максимального ефекту варто зробити другий крок, а саме – очистити кеш у Viber. Кешем називають створені додатком тимчасові файли, за допомогою яких він працює швидше та злагодженіше. Однак самому телефону вони можуть шкодити, значно сповільнюючи його роботу.

Як очистити кеш у Viber на iPhone?

Якщо ви власник iPhone, то для видалення файлів кешу у месенджері Viber вам потрібно буде виконати наступні кроки:

Перейти до налаштувань iPhone. Знайти у списку налаштувань додаток Viber. У налаштуваннях самого месенджера вибрати розділ «Пам’ять і дані»; Знайти кнопку «Очищення кешу» та натиснути на неї.

За кілька секунд увесь кеш, створений додатком, буде видалено з пристрою.

Як очистити кеш у Viber на Android?

Для власників смартфонів на операційній системі Android інструкція з видалення кешу буде такою:

Відкрийте месенджер Viber. Перейдіть до меню, що знаходиться у верхньому лівому кутку екрану. Оберіть розділ «Налаштування». Перейдіть до пункту «Сховище даних і кеш». Видаліть все, що вважаєте за потрібне.

Таким чином ви звільните пам’ять свого пристрою від зайвих файлів, не видаляючи при цьому переписок чи іншої важливої інформації. Але перед видаленням кешу спеціалісти радять на всяк випадок все ж зберегти потрібні вам фото та відео в галерею телефону, а також зробити резервне копіювання повідомлень.