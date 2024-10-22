В Україні запровадили нову соцвиплату на дитину: хто буде отримувати до 11 тис. грн в місяць

В Україні почали виплачувати допомогу особам, які тимчасово приймають у себе дітей, що залишилися без батьківської опіки. Максимальна виплата, призначена на утримання такої дитини, становить 11 186 грн.

Як повідомили у Мінсоцполітики, у 2024 році таку допомогу вже отримали тимчасові опікуни 483 дітей. Загальна ж сума коштів, виплачених в рамках програми «Дитина не одна», склала 14,5 млн грн.

Яка сума допомоги?

Новий вид соціальної допомоги призначають лише особам чи родинам, які тимчасово прихистили чужу дитину і при цьому знаходяться на території України. Сума виплат прив’язана до розміру прожиткового мінімуму і може становити:

на дитину молодшу за 6 років – 6 407,5 грн;

на дитину у віці 6-18 років – 7 990 грн;

на дитину-інваліда до 6 років – 8 970,5 грн;

на дитину-інваліда у віці 6-18 років – 11 186 грн.

Як подати заяву на призначення виплат?

Заяву щодо призначення фінансової допомоги на дитину, позбавлену батьківського піклування, належить подавати до ЦНАПу чи виконавчих органів місцевої влади. Виплати призначають тимчасовим опікунам дітей, батьки або один з батьків яких:

загинув або помер;

перебуває в окупації;

вважається зниклим безвісти;

знаходиться у російському полоні;

позбавлений волі державою-агресором.

Допускається також оформлення допомоги на ім’я представника дитячого будинку сімейного типу чи прийомної родини, в якій тимчасово проживає дитина.

Як отримати гроші?

Виплати на прихищену дитину, передбачені програмою «Дитина не одна», тимчасові опікуни можуть отримати:

на банківську картку, яку вказали під час подання заяви;

у поштовому відділенні за місцем проживання.

Існує також спеціальна державна допомога для громадян, що доглядають хворих дітей. Сума такої виплати становить до 6,4 тис. грн в місяць. Але її призначають лише якщо дитина не має групи інвалідності та не отримує спеціальної державної допомоги для дітей-інвалідів.