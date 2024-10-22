В Україні хочуть запровадити новий вид штрафу: за що водію доведеться заплатити 34 тис. грн

В Україні водіїв незабаром почнуть штрафувати за надто гучні двигуни. Перевищення автівкою допустимого рівня шуму коштуватиме її власнику від 17 000 до 34 000 грн. Відповідний законопроект уже передано на розгляд парламенту.

Чому гучні двигуни – це проблема?

Проект №9564 був включений до порядку денного Верховної Ради ще у лютому і вже досить давно очікую своєї черги. Тож не виключено, що його можуть розглянути з дня на день.

Як зазначається у доданій до цього документу пояснювальній записці, чимало українських водіїв почали встановлювати на свої автівки пристрої, що значно підсилюють звук двигуна. А це в свою чергу призводить до порушення права громадян на «тишу і спокій».

Окрім того у воєнний час, коли над головами українців літають ракети та безпілотники, такі різкі звуки можуть викликати дуже гостру реакцію, а подекуди навіть паніку. Гучні двигуни автівок лякають людей та підсилюють у них тривожні стани. До того ж такі звуки можуть відволікати правоохоронців та військовослужбовців від виконання їхніх прямих обов’язків.

Як каратимуть за перевищення рівня шуму?

Згідно зі згаданим законопроектом водій, що порушив правила шумового режиму, буде змушений заплатити штраф. А в деяких випадках його навіть можуть тимчасово позбавити права керування автомобілем.

За перевищення автівкою рівня шуму передбачається таке покарання:

перше порушення – штраф у розмірі 17 000 грн;

повторне порушення – штраф у розмірі 34 00 грн + позбавлення прав на термін від 3 до 6 місяців.

При цьому із тексту законопроекту зрозуміло, що до позбавлення права керування транспортним засобом правоохоронці вдаватимуться в останню чергу. Тобто навіть після повторного порушення водій цілком можливо зможе відбутися самим лише штрафом. Та погодьтеся, бажання похизуватися потужним двигуном своєї автівки точно не вартий такого ризику.