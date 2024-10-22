Українці боргують мільйони гривень за комуналку: кому можуть конфіскувати майно?

Через війну безліч українців втратили дохід, і не лише дохід, а й все своє майно. Багато людей накопичили великі борги за комунальні послуги, коли ще на початку війни за це ніхто не штрафував і не вводив ніяких покарань. Проте згодом, пільгові умови були скасовані й плата за комуналку стала обов’язковою. Але деякі домогосподарства й надалі накопичували борги й зараз українці винні державі сумарно 200 мільярдів гривень. Уряд вже активно думає над тим, як працювати з боржниками. Відомо, що комусь борги спишуть, тоді як на інших подаватимуть у суд.

Найбільше боржників на Дніпропетровщині

За даними статистики саме Дніпропетровська область лідирує за кількістю боржників. Тут люди винні за комунальні послуги сумарно мільярд триста тисяч гривень. Наразі місцеві комунальні підприємства вже активно подають заяви в суд на боржників, однак люди не квапляться їх сплачувати.

“Ми майже на 100 відсотків готові до опалювального сезону, але ми ще повинні розрахуватися за газ, і ми не зайдемо на платформу по закупці газу, щоб був нормальний тариф для населення ми повинні проплати зробити, всі реструктуризації, всі витрати за підтримки міста”, – каже Андрій Клименко, директор КП “Теплоенерго” Дніпровської міськради.

Кажуть, що найбільше люди боргують за газ, але від цього страждають й інші постачальники комунальних послуг: водоканали та постачальники електроенергії.

Як будуть боротися з боржниками?

Наразі вже ініціюються законопроєкти, які дозволятимуть обмежувати боржників у різних діях. Наприклад, боржник не зможе зареєструвати автомобіль, або не зможе продати нерухомість, чи навіть подарувати її. Можуть бути й гірші сценарії.

“Найгірше – це арешт і конфіскація надалі рухомого, нерухомого майна. Слід звернути увагу, що це винятковий засіб стягнення. Квартиру забрати можуть в разі, якщо сума стягнення перевищує 20 мінімальних заробітних плат, станом на сьогодні це близько 160 000 гривень”, – кажуть юристи.

Щодо списання боргів, то вони можуть стосуватися лише найвразливіших категорій населення і людей, які втратили майно внаслідок бойових дій. Всіх інших у найкращому випадку чекає реструктуризація.