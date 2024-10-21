40 000 гривен в месяц без опыта работы: кому в Украине готовы платить больше

Наличие опыта работы не всегда является обязательным условием для трудоустройства. Многие компании готовы инвестировать в обучение новых сотрудников и предлагать им конкурентную заработную плату. Так, например, некоторые агентства недвижимости предлагают начинающим зарплату от 35 000 до 80 000 гривен, обеспечивая при этом полное обучение и поддержку.

Кому готовы платить больше

На популярных платформах по поиску работы можно найти несколько интересных вакансий в сфере продаж. В частности, компании ищут продавцов-консультантов по мобильным телефонам и аксессуарам, а также менеджеров по продажам. Приятной новостью является то, что для получения этих должностей не обязателен опыт работы. Компании готовы обучать новых сотрудников и предлагают достойную заработную плату от 28 000 до 60 000 грн. Обязанности менеджера по продажам включают:

консультацию клиентов;

ведение отчетности;

работу с CRM-системой.

Как оплачивается работа из дома

Работать из дома и при этом хорошо зарабатывать – это уже не мечта, а реальность для многих украинцев. Компании готовы платить отличные зарплаты, до 50 000 гривен, за работу удаленно. Например, преподаватели английского языка с высоким уровнем знания языка могут рассчитывать именно на такую зарплату.

Несмотря на стабильность в основных секторах экономики, украинский рынок труда ожидает небольшое сокращение количества рабочих мест. Компании планируют чаще увольнять сотрудников, чем нанимать новых, особенно в ключевых сферах.

В целом ситуация на рынке труда относительно стабильная. На популярных сайтах по поиску работы доступно около ста тысяч вакансий. В то же время найти квалифицированных работников все сложнее. Частично из-за оттока кадров за границу и массовой мобилизации мужчин. Поэтому в перспективе заработные платы будут только расти. Сейчас есть немало вакансий с высокой заработной платой.