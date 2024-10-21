В МВФ оновили свій прогноз стосовно того, коли може закінчитися війна

Найрізноманітніші експерти та організації роблять свої прогнози щодо ймовірного періоду закінчення війни. Вони спираються на свої власні аналітичні дані. Однією з таких організацій є й Міжнародний валютний Фонд. Вони робили свої прогнози спираючись на економічну ситуацію країни. І ось, у червні МВФ озвучили базовий сценарій згідно з яким війна мала б зійти нанівець до кінця 2024 року. Проте наразі з“явилася оновлена інформація. Базовий сценарій оновили й згідно з ним закінчення війни тепер варто очікувати не раніше ніж через рік, наприкінці 2025 року.

Про це йдеться у Меморандумі МВФ

У оновленому сценарії йдеться про те, що війна зосередиться на економічно виснажених регіонах зокрема через погану безпекову ситуацію. Водночас інші регіони України зможуть поступово відновлюватися.

“Хоча зростання залишиться позитивним, зумовленим відновленням, триваліша війна передбачає негативний вплив на економічні показники через більш постійну невизначеність, нестачу робочої сили, тиск імпорту, пов’язаний з обороною і ремонтом, і динаміку населення“, – йдеться в меморандумі.

Водночас військові не згідні з подібними прогнозами й вважають їх дивними. Наприклад, заступник командира 3-ї ОШБр майор Максим Жорін каже, що не бачить подібних сценаріїв, і не розуміє на що спираються експерти, коли говорять, що війна закінчиться у 2025, чи навіть у 2026 році.

“На що вони спираються? Скільки схожих прогнозів ми чули за весь цей час? Про те, що восени, за декілька місяців, тижнів, наступного року — щось з цього взагалі хоч якось близько відбулося? Наскільки я пам’ятаю, ні. Скільки разів закінчувалися ракети в Росії — то у вересні, то в грудні, але щоразу щось вони не закінчуються, їх тільки більше стає“, – зазначив військовий.

Військові кажуть, що ситуація на фронті дуже складна й українцям варто навчитися жити у цій реальності не надіючись на якісь прогнози.