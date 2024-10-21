В МВФ обновили свой прогноз по поводу того, когда может закончиться война

Самые разные эксперты и организации делают свои прогнозы относительно вероятного периода окончания войны. Они опираются на свои собственные аналитические данные. Одной из таких организаций есть и Международный валютный Фонд. Они делали свои прогнозы, опираясь на экономическую ситуацию страны. И вот, в июне МВФ озвучили базовый сценарий, согласно которому война должна сойти на нет до конца 2024 года. Однако уже появилась обновленная информация. Базовый сценарий обновили и по нему окончание войны теперь следует ожидать не ранее чем через год, в конце 2025 года.

Об этом говорится в Меморандуме МВФ

В обновленном сценарии говорится, что война сосредоточится на экономически истощенных регионах в частности из-за плохой ситуации безопасности. В то же время, другие регионы Украины смогут постепенно восстанавливаться.

“Хотя рост останется положительным, обусловленным восстановлением, более длительная война предполагает негативное влияние на экономические показатели из-за более постоянной неопределенности, нехватки рабочей силы, давления импорта, связанного с обороной и ремонтом, и динамики населения”, — говорится в меморандуме.

В то же время, военные не согласны с подобными прогнозами и считают их странными. Например, заместитель командира 3-й ОШБр майор Максим Жорин говорит, что не видит подобных сценариев, и не понимает, на что опираются эксперты, когда говорят, что война закончится в 2025 или даже в 2026 году.

“На что они опираются? Сколько похожих прогнозов мы слышали за все это время? О том, что осенью, за несколько месяцев, недель, в следующем году – что-то из этого вообще хоть как-то близко произошло? Насколько я помню, нет. Сколько раз заканчивались ракеты в России – то в сентябре, то в декабре, но каждый раз что-то они не заканчиваются, их только больше становится“, — отметил военный.

Военные говорят, что ситуация на фронте очень сложная и украинцам стоит научиться жить в этой реальности, не надеясь на какие-то прогнозы.