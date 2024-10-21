Синоптики розповіли, коли в Україні випаде перший сніг та вдарять морози

Цьогорічна осінь однозначно холодніша ніж та, що була у 2023 році. Однак, синоптики кажуть, що та температура повітря, яка наразі спостерігається, є нормою для того періоду, який зараз є. Проте в деяких регіонах вже були невеличкі нічні заморозки, до -1. В горах вже традиційно випав сніг. І ось, українців цікавить, чи прийде цей сніг й на решту території України. І якщо так, то коли. Синоптик Наталя Птуха заявила, що до кінця жовтня снігових опадів точно очікувати не варто. Та й загалом, не буде навіть дощу. А от у листопаді ситуація кардинально зміниться.

Сніг може випасти вже через два тижні

Перший сніг з дощем можуть випасти в деяких українських регіонах вже на початку листопада. Тоді якраз очікується холодний циклон, який накриє більшу частину країни. Щодо морозів, то на них чекати не варто, а отже той сніг, який випаде одразу ж буде танути. Синоптики кажуть, що цьогоріч морози або, як мінімум сильні заморозки прийдуть в Україну аж під кінець осені. І то, швидше за все вони оминуть південну та центральну частину країни. Загалом, температура повітря буде на 2-3 градуси вищою від кліматичної норми для цього періоду.

Чи буде ще “бабине літо”?

“Бабине літо” якраз зараз розпочалося на більшості території України. Вчора, у понеділок 21 жовтня, температура повітря в деяких областях піднялася до 15-17 градусів. І така погода очікується до кінця цього тижня. Цієї осені це останнє таке вагоме потепління. Далі сонця та тепла ставатиме все менше. На зміну йому прийдуть дощові та похмурі дні, з подекуди різким похолоданням.