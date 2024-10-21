Українцям дозволять скасовувати обмін доларів: як повернути гривні

Згідно з правилами Національного банку, українці мають право на так званий “зворотний обмін валюти”. Це означає, що ви можете повернути щойно куплені іноземні гроші (наприклад, долари) і отримати назад гривні. Однак, важливо пам’ятати, що на таку операцію відведено лише 15 хвилин з моменту першого обміну.

Національний банк України нагадує, що для того, щоб скористатися правом на зворотний обмін валюти протягом 15 хвилин, необхідно зберегти квитанцію або розрахунковий документ, який підтверджує початкову операцію обміну. Ця вимога передбачена чинним законодавством.

Коли банк може відмовитися приймати долари

Згідно з чинним законодавством, банки мають право відмовитися від прийому доларових купюр, які мають серйозні пошкодження, такі як: пошкодження елементів захисту, зміна кольору паперу, розриви, опіки або сліди плісняви. Купюри з незначними пошкодженнями, наприклад, зморщені або трохи забруднені, банки зобов’язані приймати.

Крім видимих пошкоджень, таких як розриви чи плями, банки можуть відмовитися приймати купюри, які мають значні загальні забруднення або дефекти, виявлені під ультрафіолетовим світлом. Це можуть бути сліди хімічних речовин, вицвітання фарби або інші пошкодження, які впливають на автентичність банкноти.

Що буде з курсом долара в 2025 році

В проєкт бюджету України на 2025 рік закладено курс долара на рівні 45 гривень. Деякі експерти вважають, що долар може трохи подорожчати протягом року, але не різко. Очікується, що гривня буде й надалі дешевшати.

Загалом курс долара повністю залежить від ситуації на фронті та рівня допомоги від західних партнерів. Ситуація залишається складною, тому гривня поступово знецінюється. Однак причин для паніки немає. Ситуація стабільна та контрольована. Ближче до кінця року традиційно курс зростатиме, але вже в січня стабілізується. Наразі точно не варто бігти в обмінники, щоб купувати долар. Однак довгострокова перспектива невтішна. Долар точно буде зростати і теми зростання сповільняться лише після завершення війни.