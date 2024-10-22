“Привіт, це ти на фото”: стало відомо про новий вид шахрайства в месенджерах

Шахраї розробили новий спосіб обману власників мобільних пристроїв за допомогою популярного месенджера Telegram. Зловмисники надсилають користувачам шкідливі файли з провокаційним повідомленням: “Привіт, це ти на фото?”. Таким чином, вони спокушають людей відкрити файл, щоб побачити фотографію. Ні в якому разі не робіть цього – це може призвести до зараження вашого пристрою.

Насправді, замість очікуваного фото ви отримаєте шкідливу програму, яка може завдати шкоди вашому телефону. Будьте обережні, якщо отримали повідомлення “Привіт, це ти на фото?” з якимось файлом. Ні в якому разі не відкривайте такі файли! Зверніть увагу: фотографії не мають розширення APK, а саме такі файли розсилають шахраї через Telegram.

Останнім часом саме ця схема набирає популярності. Пропонуємо дізнатися більше про те, як не стати жертвою шахраїв.

Як убезпечити себе від шахраїв в соцмережах та інтернет-магазинах

Світ онлайн-шопінгу та соціальних мереж відкриває перед нами безліч можливостей, але водночас таїть у собі й певні ризики. Щоб не стати жертвою шахраїв, дотримуйтесь кількох простих правил:

Перевіряйте продавців та магазини. Перед покупкою ознайомтеся з відгуками інших покупців, перевірте наявність контактних даних продавця та його репутацію.

Звертайте увагу на ціну. Якщо пропозиція здається занадто гарною, щоб бути правдою, швидше за все, так воно і є. Не довіряйте надто низьким цінам.

Обирайте безпечні способи оплати. Віддавайте перевагу перевіреним платіжним системам, які забезпечують додатковий захист покупців.

Не переходьте за підозрілими посиланнями. Не відкривайте файли та не переходьте за посиланнями з невідомих джерел, особливо якщо вони приходять від незнайомих людей.

Увімкніть двофакторну аутентифікацію. Це додатковий рівень захисту вашого облікового запису.

Не розголошуйте особисту інформацію. Ніколи не передавайте свої банківські дані, паролі та іншу конфіденційну інформацію незнайомцям.

Регулярно оновлюйте програмне забезпечення. Встановлюйте останні оновлення для операційної системи та антивірусного програмного забезпечення.

Будьте пильними. Якщо щось здається підозрілим, краще відмовитися від угоди.

Пам’ятайте, що обережність – ваш найкращий захист від шахраїв. Якщо ви все ж таки стали жертвою шахрайства, негайно зверніться до правоохоронних органів.