“Привіт, це ти на фото”: стало відомо про новий вид шахрайства в месенджерах
Шахраї розробили новий спосіб обману власників мобільних пристроїв за допомогою популярного месенджера Telegram. Зловмисники надсилають користувачам шкідливі файли з провокаційним повідомленням: “Привіт, це ти на фото?”. Таким чином, вони спокушають людей відкрити файл, щоб побачити фотографію. Ні в якому разі не робіть цього – це може призвести до зараження вашого пристрою.
Насправді, замість очікуваного фото ви отримаєте шкідливу програму, яка може завдати шкоди вашому телефону. Будьте обережні, якщо отримали повідомлення “Привіт, це ти на фото?” з якимось файлом. Ні в якому разі не відкривайте такі файли! Зверніть увагу: фотографії не мають розширення APK, а саме такі файли розсилають шахраї через Telegram.
Останнім часом саме ця схема набирає популярності. Пропонуємо дізнатися більше про те, як не стати жертвою шахраїв.
Як убезпечити себе від шахраїв в соцмережах та інтернет-магазинах
Світ онлайн-шопінгу та соціальних мереж відкриває перед нами безліч можливостей, але водночас таїть у собі й певні ризики. Щоб не стати жертвою шахраїв, дотримуйтесь кількох простих правил:
- Перевіряйте продавців та магазини. Перед покупкою ознайомтеся з відгуками інших покупців, перевірте наявність контактних даних продавця та його репутацію.
- Звертайте увагу на ціну. Якщо пропозиція здається занадто гарною, щоб бути правдою, швидше за все, так воно і є. Не довіряйте надто низьким цінам.
- Обирайте безпечні способи оплати. Віддавайте перевагу перевіреним платіжним системам, які забезпечують додатковий захист покупців.
- Не переходьте за підозрілими посиланнями. Не відкривайте файли та не переходьте за посиланнями з невідомих джерел, особливо якщо вони приходять від незнайомих людей.
- Увімкніть двофакторну аутентифікацію. Це додатковий рівень захисту вашого облікового запису.
- Не розголошуйте особисту інформацію. Ніколи не передавайте свої банківські дані, паролі та іншу конфіденційну інформацію незнайомцям.
- Регулярно оновлюйте програмне забезпечення. Встановлюйте останні оновлення для операційної системи та антивірусного програмного забезпечення.
- Будьте пильними. Якщо щось здається підозрілим, краще відмовитися від угоди.
Пам’ятайте, що обережність – ваш найкращий захист від шахраїв. Якщо ви все ж таки стали жертвою шахрайства, негайно зверніться до правоохоронних органів.
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