Карты Monobank перестанут работать с 2025 года: что нужно сделать клиентам банка

Официально не объявлялось, но Monobank переходит на Visa: Служба поддержки Monobank подтвердила, что банк отказывается от сотрудничества с Mastercard. Все клиенты должны заменить свои карты на Visa до конца года. Если этого не сделать, вы потеряете возможность пользоваться своей картой.

Клиенты Монобанка должны перевыпустить карту, все средства автоматически будут переведены на новый счет.

Детали

Клиенты, которые владеют картами MasterCard, будут проинформированы о необходимости замены платежного средства. Несмотря на отсутствие официального объявления на сайте банка, служба поддержки подтвердила информацию о прекращении сотрудничества с платежной системой MasterCard.

Причиной изменений стало существенное снижение межбанковской комиссии с 1,6% до 0,7% при одновременном повышении налога на прибыль с 18% до 50%. Такие условия оказались невыгодными для банка. Кроме того, Visa предложила более привлекательные условия сотрудничества на ближайшие пять лет, что позволит сохранить высокий уровень обслуживания клиентов. В связи с этим, до конца 2025 года карты Mastercard будут деактивированы. Сейчас клиентам предлагается перейти на карты Visa, за исключением владельцев премиальных карт.

Кстати, если оформить перевыпуск карты до конца октября, то дополнительно клиенты получат по 100 гривен на кэшбек.

Напомним, что уже в понедельник, 21 октября, Монобанк запустит каталог товаров прямо в приложении банка. Покупать будет удобно как никогда, достаточно ознакомиться с ассортиментом (сейчас это гаджеты и другая техника) прямо в приложении и оформить заказ. Пользователям гарантируется бесплатная доставка и быстрое решение любых вопросов. Достаточно будет обновить приложение и пользоваться всеми преимуществами. Покупать можно в рассрочку в рамках лимита на. Это достаточно инновационное решение и пока неизвестно как его встретят пользователя, но у вас есть шанс попробовать покупку Моно одним из первых.