Картки Monobank перестануть працювати з 2025 року: що потрібно зробити клієнтам банку

Офіційно не оголошувалось, але Monobank переходить на Visa: Служба підтримки Monobank підтвердила, що банк відмовляється від співпраці з Mastercard. Всі клієнти повинні замінити свої картки на Visa до кінця року. Якщо цього не зробити, ви втратите можливість користуватися своєю карткою.

Клієнти Монобанку повинні перевипустити картку, всі кошти автоматично будуть переказані на новий рахунок.

Деталі

Клієнти, які володіють картками MasterCard, будуть проінформовані про необхідність заміни платіжного засобу. Незважаючи на відсутність офіційного оголошення на сайті банку, служба підтримки підтвердила інформацію про припинення співпраці з платіжною системою MasterCard.

Причиною змін стало суттєве зниження міжбанківської комісії з 1,6% до 0,7% при одночасному підвищенні податку на прибуток з 18% до 50%. Такі умови виявилися невигідними для банку. Крім того, Visa запропонувала більш привабливі умови співпраці на найближчі п’ять років, що дозволить зберегти високий рівень обслуговування клієнтів. У зв’язку з цим, до кінця 2025 року картки Mastercard будуть деактивовані. Наразі клієнтам пропонується перейти на картки Visa, за винятком власників преміальних карт.

До речі, якщо оформити перевипуск картки до кінця жовтня, то додатково клієнти отримають по 100 гривень на кешбек.

Нагадаємо, що вже в понеділок, 21 жовтня, Монобанк запустить каталог товарів прямо в додатку банку. Купувати буде зручно як ніколи, достатньо ознайомитися з асортиментом (наразі це гаджети та інша техніка) прямо в додатку та оформити замовлення. Користувачам гарантується безкоштовна доставка та швидке вирішення будь-яких питань. Достатньо буде оновити додаток та користуватися всіма перевагами. Купувати можна у розстрочку в рамках ліміту на. Це досить інноваційне рішення і поки невідомо як його зустрінуть користувача, але у вас є шанс спробувати покупку Моно одним із перших.