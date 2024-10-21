Ви точно цього не знали: що потрібно зробити щоб деруни не темніли 

Деруни — улюблені багатьма страва. Але часто буває так, що під час приготування картопля темніє, псуючи зовнішній вигляд страви. Як зберегти деруни золотистими і апетитними, розповідає досвідчений кухар.

Чотири поради для ідеальних дерунів

Ось кілька порад, які допоможуть вам приготувати смачні та золотисті деруни:

Вибір картоплі. Для приготування дерунів найкраще підходять жовті сорти картоплі. Вони містять більше крохмалю, тому у дерунів буде більш ніжна текстура. Цибуля — природний консервант. Перед тим, як натирати картоплю, натріть на тертці цибулю. Цибуля містить сірку, яка уповільнює процес окислення картоплі і запобігає її потемнінню. Після додавання картоплі до цибулі, відразу ж перемішайте масу. Або натирайте почергово — картоплина та шматочок цибулі.

Віджимання зайвої рідини. Ретельно відіжміть подрібнену картоплю з цибулею, щоб позбавитися зайвої вологи. Це дозволить зменшити кількість борошна, необхідного для формування дерунів, і зробить їх більш хрусткими. Сметану в допомогу. Додайте до картопляної маси невелику кількість сметани. Сметана містить жир, який створює на поверхні картоплі захисну плівку, що запобігає окисленню і надає дерунам ніжності.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете приготувати смачні та апетитні деруни, які порадують вас і ваших рідних.

Чи корисні деруни?

Деруни – це смачна і ситна страва, хоч і висококалорійна Але її можна зробити кориснішою. Смажте деруни на антипригарній сковороді з мінімальною кількістю олії. Додавайте овочі, наприклад. терту моркву, кабачок або броколі чи цвітну капусту. Лише 20-30% від загальної кількості додадуть дерунам соковитості та вітамінів.

Також можна зменшити кількість пшеничного борошна або замінити його частину вівсяними пластівцями або висівками.

Тобто ви можете експериментувати з різними підходами. Але навіть попри калорійність це смачна та поживна страва, саме те що треба для холодних осінніх вечорів. Не відмовляйте собі в цьому задоволенні.