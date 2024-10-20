Стало известно, насколько вырастут цены на интернет уже с начала 2025 года

Украинцы могут столкнуться с ростом тарифов на интернет-услуги уже в следующем году. Причиной такого подорожания является переход провайдеров с упрощенной системы налогообложения на общую. Это означает, что компании вынуждены платить большие налоги и нанимать дополнительный персонал для ведения бухгалтерского учета. Об этом сообщил член правления Интернет-ассоциации Александр Арутюнян. Соответственно дополнительные расходы провайдеров лягут на плечи пользователей.

Упрощенная система налогообложения все же была отменена, что привело к повышению стоимости тарифных планов интернет-провайдеров. По словам Арутюняна, это лишь первый этап. Провайдеры не могут сразу полностью компенсировать рост расходов, поэтому в следующем году ожидается новое повышение тарифов для некоторых абонентов.

О других причинах роста стоимости интернета

Новый рост цен на интернет будет связан именно с повышением налогов. Но это не единственная причина. Дело в том, что из-за регулярных атак российских оккупантов на энергетическую инфраструктуру и графики отключений электроэнергии, мобильные операторы и интернет-провайдеры вынуждены дополнительно инвестировать немалые суммы для обеспечения бесперебойной связи. А это влечет за собой существенные расходы. С учетом того, что в Украине интернет едва ли не самый дешевый в мире, провайдеры вынуждены повышать цены.

Соответственно все дополнительные расходы приводят к росту стоимости интернета.

Такая же ситуация с мобильными операторами. До начала полномасштабной войны стоимость услуг была очень доступной, особенно по сравнению с ценами в странах Европы. После начала вражеских атак на энергетическую инфраструктуру мобильные операторы вынуждены устанавливать источники резервного питания на базовых подстанциях, а это довольно недешево.

При этом правительство обязало мобильных операторов обеспечить стабильную связь на не менее 10 часов в случае отключения электроэнергии. Чтобы это реализовать придется инвестировать огромные средства. Однако эта задача остается нерешаемой. Менее 30% базовых станций могут работать без электроэнергии более 10 часов. Работы над модернизацией продолжаются до сих пор.