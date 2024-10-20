Стало відомо, наскільки зростуть ціни на інтернет вже з початку 2025 року

Українці можуть зіткнутися зі зростанням тарифів на інтернет-послуги вже в наступному році. Причиною такого подорожчання є перехід провайдерів з спрощеної системи оподаткування на загальну. Це означає, що компанії змушені сплачувати більші податки та наймати додатковий персонал для ведення бухгалтерського обліку. Про це повідомив член правління Інтернет-асоціації Олександр Арутюнян. Відповідно додаткові витрати провайдерів ляжуть на плечі користувачів.

Спрощена система оподаткування все ж таки була скасована, що призвело до підвищення вартості тарифних планів інтернет-провайдерів. За словами Арутюняна, це лише перший етап. Провайдери не можуть відразу повністю компенсувати зростання витрат, тому наступного року очікується нове підвищення тарифів для деяких абонентів.

Про інші причини зростання вартості інтернету

Нове зростання цін на інтернет буде пов’язано саме з підвищенням податків. Але це не єдина причина. Річ у тім, що через регулярні атаки російських окупантів на енергетичну інфраструктуру та графіки відключень електроенергії, мобільні оператори та інтернет-провайдери змушені додатково інвестувати чималі суми для забезпечення безперебійного зв’язку. А це тягне за собою суттєві витрати. З врахування того, що в Україні інтернет чи не найдешевший у світі, провайдери змушені підвищувати ціни.

Відповідно всі додаткові витрати призводять до зростання вартості інтернету.

Така ж ситуація з мобільними операторами. До початку повномасштабної війни вартість послуг була дуже доступною, особливо у порівнянні з цінами в країнах Європи. Після початку ворожих атак на енергетичну інфраструктуру мобільні оператори змушені встановлювати джерела резервного живлення на базових підстанціях, а це доволі недешево.

При цьому уряд зобов’язав мобільних операторів забезпечити стабільний зв’язок на щонайменше 10 годин в разі відключення електроенергії. Щоб це реалізувати доведеться інвестувати шалені кошти. Однак це завдання залишається незді йсненним. Менше 30% базових станцій можуть працювати безе електроенергії понад 10 годин. Роботи над модернізацією тривають і досі.