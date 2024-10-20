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Стало відомо, наскільки зростуть ціни на інтернет вже з початку 2025 року

Yulia21.10.2024

Українці можуть зіткнутися зі зростанням тарифів на інтернет-послуги вже в наступному році. Причиною такого подорожчання є перехід провайдерів з спрощеної системи оподаткування на загальну. Це означає, що компанії змушені сплачувати більші податки та наймати додатковий персонал для ведення бухгалтерського обліку. Про це повідомив член правління Інтернет-асоціації Олександр Арутюнян. Відповідно додаткові витрати провайдерів ляжуть на плечі користувачів. 

Спрощена система оподаткування все ж таки була скасована, що призвело до підвищення вартості тарифних планів інтернет-провайдерів. За словами Арутюняна, це лише перший етап. Провайдери не можуть відразу повністю компенсувати зростання витрат, тому наступного року очікується нове підвищення тарифів для деяких абонентів.

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Про інші причини зростання вартості інтернету

Нове зростання цін на інтернет буде пов’язано саме з підвищенням податків. Але це не єдина причина. Річ у тім, що через регулярні атаки російських окупантів на енергетичну інфраструктуру та графіки відключень електроенергії, мобільні оператори та інтернет-провайдери змушені додатково інвестувати чималі суми для забезпечення безперебійного зв’язку. А це тягне за собою суттєві витрати. З врахування того, що в Україні інтернет чи не найдешевший у світі, провайдери змушені підвищувати ціни. 

Відповідно всі додаткові витрати призводять до зростання вартості інтернету. 

Така ж ситуація з мобільними операторами. До початку повномасштабної війни вартість послуг була дуже доступною, особливо у порівнянні з цінами в країнах Європи. Після початку ворожих атак на енергетичну інфраструктуру мобільні оператори змушені встановлювати джерела резервного живлення на базових підстанціях, а це доволі недешево. 

При цьому уряд зобов’язав мобільних операторів забезпечити стабільний зв’язок на щонайменше 10 годин в разі відключення електроенергії. Щоб це реалізувати доведеться інвестувати шалені кошти. Однак це завдання залишається незді йсненним. Менше 30% базових станцій можуть працювати безе електроенергії понад 10 годин. Роботи над модернізацією тривають і досі. 

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Yulia21.10.2024
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