Магазины все чаще отказываются принимать наличные: что делать покупателям

Отказ продавца принять наличные, ссылаясь на отсутствие сдачи, является нарушением ваших прав как потребителя. Такими действиями торговые заведения не только создают неудобства для покупателей, но и подрывают доверие к себе. Помните, что вы имеете право требовать, чтобы ваши деньги приняли, и в случае отказа – подать жалобу.

Детали

Специалисты по защите прав потребителей отмечают: работники касс обязаны принимать от клиентов любые денежные знаки, независимо от их номинала. Кроме того, они должны обеспечить наличие в кассе достаточного количества наличности для выдачи сдачи. Когда кассир отказывается принять деньги, ссылаясь на отсутствие сдачи, это является прямым нарушением закона о защите прав потребителей. Нормативными актами четко определено, что все банкноты и монеты, которые являются законным платежным средством на территории страны, должны приниматься к оплате.

Если кассир отказывается принять у вас деньги, настаивая на отсутствии сдачи, это является прямым нарушением ваших прав как потребителя. Согласно законодательству, все законные платежные средства должны приниматься к оплате. Не стесняйтесь обратиться к администрации магазина и сообщить о нарушении. Помните, проблема отсутствия сдачи – это проблема кассира, а не ваша.

Как избежать обвешивания в супермаркетах и на рынках

Чтобы защитить себя от обмана в магазине, обращайте внимание на весы. Убедитесь, что они исправны и прошли проверку. Если вы считаете, что вас обвесили, не стесняйтесь отстаивать свои права. Обратитесь к администрации магазина или в органы защиты прав потребителей.

Если вы покупаете товар на рынке, помните, что администрация рынка обязана обеспечить продавцов весами и другими необходимыми приборами для измерения. Если вы сомневаетесь в точности взвешивания, вы имеете право обратиться к администрации и попросить предоставить вам для проверки исправный измерительный прибор. Если же окажется, что весы неисправны, это является прямым нарушением ваших прав как потребителя. В таком случае вы можете обратиться с жалобой в Госпотребслужбу или в суд