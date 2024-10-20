Магазини все частіше відмовляються приймати готівку: що робити покупцям

Відмова продавця прийняти готівку, посилаючись на відсутність здачі, є порушенням ваших прав як споживача. Такими діями торговельні заклади не лише створюють незручності для покупців, але й підривають довіру до себе. Пам’ятайте, що ви маєте право вимагати, щоб ваші гроші прийняли, і в разі відмови — подати скаргу.

Деталі

Фахівці з захисту прав споживачів наголошують: працівники кас зобов’язані приймати від клієнтів будь-які грошові знаки, незалежно від їх номіналу. Крім того, вони повинні забезпечити наявність у касі достатньої кількості готівки для видачі здачі. Коли касир відмовляється прийняти гроші, посилаючись на відсутність решти, це є прямим порушенням закону про захист прав споживачів. Нормативними актами чітко визначено, що всі банкноти та монети, які є законним платіжним засобом на території країни, повинні прийматися до оплати.

Якщо касир відмовляється прийняти у вас гроші, наполягаючи на відсутності здачі, це є прямим порушенням ваших прав як споживача. Згідно із законодавством, усі законні платіжні засоби повинні прийматися до оплати. Не соромтеся звернутися до адміністрації магазину та повідомити про порушення. Пам’ятайте, проблема відсутності здачі — це проблема касира, а не ваша.

Як уникнути обважування в супермаркетах та на ринках

Щоб захистити себе від обману в магазині, звертайте увагу на ваги. Переконайтеся, що вони справні і пройшли перевірку. Якщо ви вважаєте, що вас обважили, не соромтеся відстоювати свої права. Зверніться до адміністрації магазину або до органів захисту прав споживачів.

Якщо ви купуєте товар на ринку, пам’ятайте, що адміністрація ринку зобов’язана забезпечити продавців вагами та іншими необхідними приладами для вимірювання. Якщо ви сумніваєтесь у точності зважування, ви маєте право звернутися до адміністрації і попросити надати вам для перевірки справний вимірювальний прилад. Якщо ж виявиться, що ваги несправні, це є прямим порушенням ваших прав як споживача. У такому випадку ви можете звернутися зі скаргою до Держспоживслужби або до суду