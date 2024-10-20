Для украинцев, пользующихся газовыми плитами, ввели жесткий запрет

Газовики сделали важное заявление, касающееся всех украинцев, у которых в доме и есть газовая плита.

Донецкоблгаз» предупреждает: отапливать жилье с помощью газовых плит категорически запрещено. Такое использование газовых приборов несет в себе значительную опасность отравления угарным газом.

Многие украинцы, особенно в отопительный сезон, пытаются согреться с помощью газовой плиты. Однако специалисты отмечают, что такое использование газового оборудования является крайне опасным. Неполное сгорание газа приводит к образованию угарного газа, который без запаха и цвета, но смертельно ядовит.

Угарный газ, образующийся в результате неполного сгорания газа, особенно опасен при отсутствии вентиляции. Закрытые двери, окна, форточки и неисправная вентиляционная система создают условия для накопления этого ядовитого газа в воздухе. Вдыхание угарного газа приводит к кислородному голоданию, что может вызвать головную боль, головокружение, тошноту, потерю сознания, а в тяжелых случаях – смерть.

Угарный газ — это бесцветный и без запаха газ, который может привести к смерти всего за несколько минут. Даже небольшая концентрация этого газа в воздухе может вызвать серьезные отравления. Симптомы отравления угарным газом похожи на грипп, но развиваются гораздо быстрее. Поэтому так важно обеспечить надлежащую вентиляцию помещения, где установлена газовая плита, и регулярно проверять ее техническое состояние.

Угарный газ действует мгновенно и безвозвратно. Уже при концентрации 0,1% в воздухе, человек может потерять сознание всего за 2 часа. Если же концентрация достигнет 1%, смерть может наступить всего за 2-3 минуты. Поэтому крайне важно соблюдать правила безопасности при использовании газовой плиты.

Кстати, уже этой весной в Украине могут отменить мораторий на повышение цен на газ и тепло. Несмотря на запрет повышать тарифы на время действия военного положения и еще несколько месяцев после его завершения, правительство может нарушить свое обещание из-за значительного дефицита средств в госбюджете и сокращения помощи от западных партнеров.