Для українців, що користуються газовими плитами, запровадили жорстку заборону

Газовики зробили важливу заяву, що стосується всіх українців, у яких в дома і є газова плита.

“Донецькоблгаз” попереджає: опалювати житло за допомогою газових плит категорично заборонено. Таке використання газових приладів несе в собі значну небезпеку отруєння чадним газом.

Багато українців, особливо в опалювальний сезон, намагаються зігрітися за допомогою газової плити. Однак фахівці наголошують, що таке використання газового обладнання є вкрай небезпечним. Неповне згоряння газу призводить до утворення чадного газу, який без запаху і кольору, але смертельно отруйний.

Чадний газ, що утворюється внаслідок неповного згоряння газу, є особливо небезпечним за відсутності вентиляції. Закриті двері, вікна, кватирки та несправна вентиляційна система створюють умови для накопичення цього отруйного газу в повітрі. Вдихання чадного газу призводить до кисневого голодування, що може викликати головний біль, запаморочення, нудоту, втрату свідомості, а в тяжких випадках — смерть.

Чадний газ – це безбарвний і без запаху газ, який може призвести до смерті всього за кілька хвилин. Навіть невелика концентрація цього газу в повітрі може спричинити серйозні отруєння. Симптоми отруєння чадним газом схожі на грип, але розвиваються набагато швидше. Тому так важливо забезпечити належну вентиляцію приміщення, де встановлена газова плита, і регулярно перевіряти її технічний стан.

Чадний газ діє миттєво і безповоротно. Вже при концентрації 0,1% у повітрі, людина може втратити свідомість всього за 2 години. Якщо ж концентрація досягне 1%, смерть може настати всього за 2-3 хвилини. Тому вкрай важливо дотримуватися правил безпеки при використанні газової плити.

До речі, вже цієї весни в Україні можуть скасувати мораторій на підвищення цін на газ та тепло. Попри заборону підвищувати тарифи на час дії воєнного стану та ще кілька місяців після його завершення, уряд може порушити свою обіцянку через значний дефіцит коштів в держбюджеті та скорочення допомоги від західних партнерів.