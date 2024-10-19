Вы точно этого не знали: почему нельзя оставлять открытой дверцу стиральной машинки

Одно из основных правил пользования стиральной машиной – всегда закрывать дверцу.

Стиральная машина стала неотъемлемой частью быта современного человека, особенно в семьях с детьми. Чтобы этот помощник служил долго и эффективно, необходимо уделять внимание его обслуживанию. Регулярная очистка от остатков моющих средств и известкового налета, а также использование качественных стиральных порошков помогут продлить срок службы машинки и обеспечат качественную стирку.

Всегда помните, что стиральной машине, как и любому другому устройству, нужен правильный уход. Одним из важнейших правил эксплуатации является держание дверцы плотно закрытой после окончания стирки. Это не просто рекомендация, а необходимость, которая поможет сохранить вашу технику в рабочем состоянии на долгие годы.

Чтобы избежать проблем со стиральной машиной, важно знать, как правильно ее проветривать. Эксперты рекомендуют оставлять дверцу машины открытой лишь в течение 3-5 минут после окончания стирки. Этого времени достаточно, чтобы удалить лишнюю влагу и предотвратить появление неприятных запахов. Длительное проветривание может привести к другим проблемам.

Чтобы предотвратить появление плесени и неприятного запаха в стиральной машине, рекомендуется регулярно проводить профилактическую очистку. Для этого достаточно залить смесь воды и уксуса в отсек для моющих средств и запустить режим полоскания. Такая процедура поможет удалить остатки моющих средств, бактерии и другие загрязнения, которые могут вызвать развитие плесени.

Напомним, ранее украинки делились лайфхаком, зачем добавлять соль в стиральную машинку во время каждой второй стирки. Одна-две ложки соли создадут тот же эффект, что и кондиционер для белья. То есть самая обычная соль может смягчить одежду. И это значительно дешевле дорогих и часто излишне ароматизированных специальных средств.

Также мастера рассказывают, что запуски стиральной машинки в холостую с добавлением в отсек для стирального порошка смеси соли и лимонной кислоты позволит избавиться от известкового налета и продлить сроки службы стиралки.