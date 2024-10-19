Ви точно цього не знали: чому не можна залишати відкритими дверцята пральної машинки

Одне з основних правил користування пральною машиною — завжди зачиняти дверцята.

Пральна машина стала невід’ємною частиною побуту сучасної людини, особливо в сім’ях з дітьми. Щоб цей помічник служив довго і ефективно, необхідно приділяти увагу його обслуговуванню. Регулярне очищення від залишків миючих засобів і вапняного нальоту, а також використання якісних пральних порошків допоможуть продовжити термін служби машинки та забезпечать якісне прання.

Завжди пам’ятайте, що пральній машині, як і будь-якому іншому пристрою, потрібен правильний догляд. Одним з найважливіших правил експлуатації є тримання дверцят щільно закритими після закінчення прання. Це не просто рекомендація, а необхідність, яка допоможе зберегти вашу техніку в робочому стані на довгі роки.

Щоб уникнути проблем з пральною машиною, важливо знати, як правильно її провітрювати. Експерти рекомендують залишати дверцята машини відчиненими лише протягом 3-5 хвилин після закінчення прання. Цього часу достатньо, щоб видалити зайву вологу і запобігти появі неприємних запахів. Тривале провітрювання може призвести до інших проблем.

Щоб запобігти появі плісняви та неприємного запаху в пральній машині, рекомендується регулярно проводити профілактичне очищення. Для цього достатньо залити суміш води та оцту у відсік для миючих засобів і запустити режим полоскання. Така процедура допоможе видалити залишки миючих засобів, бактерії та інші забруднення, які можуть спричинити розвиток плісняви.

Нагадаємо, раніше українки ділилися лайфхаком, навіщо додавати сіль в пральну машинку під час кожного другого прання. Одна-дві ложки солі створять той же ефект, що і кондиціонер для білизни. Тобто звичайнісінька сіль може пом’якшити одяг. І це значно дешевше за дорогі та часто надміру ароматизовані спеціальні засоби.

Також майстри розповідають, що запуски пральної машинки в холосту з додавання у відсік для прального порошку суміші солі та лимонної кислоти дозволить позбутися вапняного нальоту та подовжити терміни служби пралки.