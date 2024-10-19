В Украине анонсировали повышение пенсий: названы сроки в 2025 году

В 2025 году предполагается проведение двухступенчатого повышения пенсионных выплат. Первый этап – индексация пенсий, запланированная на март. Второй этап предусматривает увеличение размера пенсий для определенных категорий пенсионеров и возможен летом при условии внесения соответствующих изменений в действующее законодательство. Об этом сообщила Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович во время национального телемарафона.

Детали

Планы по индексации пенсий остаются неизменными. Несмотря на уменьшение государственного финансирования, в Минсоцполитики нашли необходимые средства для реализации этого мероприятия.

По словам Жолнович наблюдается положительная динамика роста поступлений единого социального взноса (ЕСВ). Этот положительный тренд объясняется увеличением численности военнослужащих и повышением их уровня оплаты труда. Поскольку военные получают более высокие заработные платы, соответственно увеличивается и сумма ЕСВ, поступающего в бюджет.

Министр Жолнович призвала граждан платить единый социальный взнос (ЕСВ) официально, подчеркнув прямую связь между уплаченными средствами и размером пенсий. Она также напомнила о необходимости проведения пенсионной реформы, проект которой должен быть рассмотрен Верховной Радой.

Этим летом пенсии планируют пересчитать по новым правилам, которые сейчас готовят. Особенно это коснется тех, кто ушел на пенсию давно. Чем больше человек работал и платил налоги, тем больше ему добавят к пенсии. Но те, кто уже получает большую пенсию, ничего не потеряют.

Однако вряд ли очередной пересмотр пенсий слишком существенно улучшит уровень жизни украинских пенсионеров. Прошлогодний перерасчет и индексация не надо существенно повлияли на размер пенсии. Конечно, пенсионеры получили по несколько сотен дополнительно, но это едва компенсировало темпы роста цен на товары первой необходимости. Поэтому индексация 2025 года вряд ли существенно улучшит ситуацию. Точной информации о сумме надбавки пока не сообщили. Однако индексируют только базовую пенсионную выплату, то есть без учета надбавок. Поэтому сумма доплаты вряд ли будет значительной.