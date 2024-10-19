В Україні анонсували підвищення пенсій: названо терміни в 2025 році

У 2025 році передбачається проведення двоступеневого підвищення пенсійних виплат. Перший етап — індексація пенсій, запланована на березень. Другий етап передбачає збільшення розміру пенсій для певних категорій пенсіонерів та можливий улітку за умови внесення відповідних змін до чинного законодавства. Про це повідомила Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович під час національного телемарафону.

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Плани щодо індексації пенсій залишаються незмінними. Незважаючи на зменшення державного фінансування, в Мінсоці знайшли необхідні кошти для реалізації цього заходу.

За словами Жолнович спостерігається позитивна динаміка зростання надходжень єдиного соціального внеску (ЄСВ). Цей позитивний тренд пояснюється збільшенням чисельності військовослужбовців та підвищенням їхнього рівня оплати праці. Оскільки військові отримують вищі заробітні плати, відповідно збільшується і сума ЄСВ, що надходить до бюджету.

Міністр Жолнович закликала громадян сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ) офіційно, підкресливши прямий зв’язок між сплаченими коштами та розміром пенсій. Вона також нагадала про необхідність проведення пенсійної реформи, проект якої має бути розглянутий Верховною Радою.

Цього літа пенсії планують перерахувати за новими правилами, які зараз готують. Особливо це торкнеться тих, хто пішов на пенсію давно. Чим більше людина працювала і сплачувала податки, тим більше їй додадуть до пенсії. Але ті, хто вже отримує велику пенсію, нічого не втратять.

Однак навряд чи черговий перегляд пенсій надто суттєво покращить рівень життя українських пенсіонерів. Минулорічний перерахунок та індексація не надо суттєво вплинули на розмір пенсії. Звісно, пенсіонери отримали по кілька сотень додатково, але це ледве компенсувало темпи зростання цін на товари першої необхідності. Тож індексація 2025 навряд чи суттєво покращить ситуацію. Точної інформації про суму надбавки поки не повідомили. Однак індексують лише базову пенсійну виплату, тобто без врахування надбавок. Тож сума доплати навряд чи буде значною.