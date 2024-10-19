Кабмин решил проверить забронированных: кого отправят на фронт уже после 15 ноября

Министерство обороны Украины решило провести детальный аудит всех лиц, получивших бронирование от мобилизации. Для проведения такой проверки может быть временно приостановлено действие всех предыдущих решений о бронировании до 15 ноября. Об этом стало известно из сообщения РБК-Украина, которое ссылается на собственные источники в Кабинете Министров Украины.

Правила полностью пересмотрят

Министерство обороны Украины решило провести детальный аудит всех лиц, которые получили бронирование от мобилизации. Для проведения такой проверки может быть временно приостановлено действие всех предыдущих решений о бронировании до 15 ноября.

Следующим шагом стало поручение правительства Министерству обороны и Министерству экономики разработать проект документа, который предусматривает приостановление до 15 ноября 2024 года действия всех норм, касающихся определения предприятий, учреждений и организаций как критически важных. Пока эти критерии не будут пересмотрены и утверждены в новом виде, процедура бронирования работников от мобилизации временно прекращается.

Кроме того, правительство требует включения в проект решения положения об отмене отсрочки от мобилизации для лиц, чье бронирование будет признано необоснованным. Инициатором этого решения является Министерство обороны, которое стремится провести тщательную проверку всех случаев бронирования, предоставленных с начала военного конфликта.

Бронирование от мобилизации: что стоит знать

С февраля 2022 года в Украине продолжается всеобщая мобилизация, однако существуют определенные категории граждан, которые могут получить отсрочку от призыва на военную службу. К таким категориям относятся работники оборонно-промышленного комплекса, энергетики и другие, а также сотрудники предприятий, признанных критически важными для функционирования государства.

Добавим, что экономическое бронирование и дальше под вопросом. Ранее сообщалось о рассмотрении трех концепций Но на днях президент Украины заявил что все они не справедливы. И пока им ищут альтернативу. Вероятно правительство просто опасается реакции общества, поэтому и откладывает введение экономического бронирования.