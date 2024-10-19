Кабмін вирішив перевірити заброньованих: кого відправлять на фронт уже після 15 листопада

Міністерство оборони України вирішило провести детальний аудит усіх осіб, які отримали бронювання від мобілізації. Для проведення такої перевірки може бути тимчасово призупинено дію всіх попередніх рішень про бронювання до 15 листопада. Про це стало відомо з повідомлення РБК-Україна, яке посилається на власні джерела в Кабінеті Міністрів України.

Правила повністю переглянуть

Міністерство оборони України вирішило провести детальний аудит усіх осіб, які отримали бронювання від мобілізації. Для проведення такої перевірки може бути тимчасово призупинено дію всіх попередніх рішень про бронювання до 15 листопада.

Наступним кроком стало доручення уряду Міністерству оборони та Міністерству економіки розробити проект документа, який передбачає призупинення до 15 листопада 2024 року дії всіх норм, що стосуються визначення підприємств, установ та організацій як критично важливих. Доки ці критерії не будуть переглянуті та затверджені у новому вигляді, процедура бронювання працівників від мобілізації тимчасово припиняється.

Крім того, уряд вимагає включення до проекту рішення положення про скасування відстрочки від мобілізації для осіб, чиє бронювання буде визнано необґрунтованим. Ініціатором цього рішення є Міністерство оборони, яке прагне провести ретельну перевірку всіх випадків бронювання, наданих з початку військового конфлікту.

Бронювання від мобілізації: що варто знати

З лютого 2022 року в Україні триває загальна мобілізація, проте існують певні категорії громадян, які можуть отримати відстрочку від призову на військову службу. До таких категорій належать працівники оборонно-промислового комплексу, енергетики та інші, а також співробітники підприємств, визнаних критично важливими для функціонування держави.

Додамо, що економічне бронювання і далі під питання. Раніше повідомлялося про розгляд трьох концепцій Але днями президент України заявив що всі вони не справедливі. І поки їм шукають альтернативу. Ймовірно уряд просто побоюється реакції суспільства, тому і відкладає запровадження економічного бронювання.