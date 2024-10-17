Важное объявление для всех водителей: с 1 ноября в Украине вступит в силу новое правило 

На некоторых участках дороги будут заменены дорожные знаки.

Как сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции, с 1 ноября на всех городских дорогах Украины максимальная скорость движения будет составлять 50 км/ч.

По его словам, ПДД не претерпят изменений, а лишь переходят на зимний режим, когда повышается риск аварийности на дорогах.

В связи с изменением правил дорожного движения, дорожные знаки на некоторых участках дорог в городах Украины будут изменены на знаки, устанавливающие ограничение скорости 50 км/ч.

Алексей Билошицкий отметил, что изменение ограничений скорости связано с сезонностью. Летом, при благоприятных погодных условиях, на некоторых участках дорог в Киеве и Днепре разрешалась скорость 80 км/ч. Однако, с наступлением осенне-зимнего периода, когда увеличивается риск аварий из-за ухудшения видимости и дорожных условий, такие исключения будут отменены, и на всех дорогах в пределах населенных пунктов будет действовать стандартное ограничение скорости.

Что еще нужно знать водителям

С 1 октября 2024 года в Украине произошли существенные изменения в процедуре купли-продажи автомобилей. Теперь, для того, чтобы заключить договор купли-продажи, необходимо обязательно подать документ, подтверждающий реальную стоимость авто. Это означает, что дни, когда стоимость автомобиля определялась «со слов продавца», остались в прошлом.

Напомним, что феврале 2022 года было приостановлено производство индивидуальных номерных знаков. Кроме того, с апреля 2022 года запретили использовать буквы «Z» и «V» на номерных знаках, поскольку они ассоциируются с российскими оккупантами. Также запрещено использовать любые символы, связанные с тоталитарными режимами, нецензурную лексику и дискриминационные надписи. Сейчас услуга снова доступна, но с этими ограничениями. Уже с мая 2024 года возобновилась возможность заказать индивидуальные номерные знаки на автомобиль онлайн или в сервисном центре МВД. Однако определенные ограничения продолжают действовать и сейчас.