Важливе оголошення для сіх водіїв: з 1 листопада в Україні набуде чинності нове правило 

На деяких ділянках дороги буде замінено дорожчі знаки.

Як повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції, з 1 листопада на всіх міських дорогах України максимальна швидкість руху складатиме 50 км/год.

За його словами, ПДР не зазнають змін, а лише переходять на зимовий режим, коли підвищується ризик аварійності на дорогах.

У зв’язку зі зміною правил дорожнього руху, дорожні знаки на деяких ділянках доріг у містах України будуть змінені на знаки, що встановлюють обмеження швидкості 50 км/год.

Олексій Білошицький зазначив, що зміна обмежень швидкості пов’язана з сезонністю. Влітку, за сприятливих погодних умов, на деяких ділянках доріг у Києві та Дніпрі дозволялася швидкість 80 км/год. Проте, з настанням осінньо-зимового періоду, коли збільшується ризик аварій через погіршення видимості та дорожніх умов, такі винятки будуть скасовані, і на всіх дорогах в межах населених пунктів діятиме стандартне обмеження швидкості.

Що ще потрібно знати водіям

З 1 жовтня 2024 року в Україні відбулися суттєві зміни в процедурі купівлі-продажу автомобілів. Тепер, для того, щоб укласти договір купівлі-продажу, необхідно обов’язково подати документ, який підтверджує реальну вартість авто. Це означає, що дні, коли вартість автомобіля визначалася “зі слів продавця”, залишилися в минулому.

Нагадаємо, що лютому 2022 року було призупинено виробництво індивідуальних номерних знаків. Крім того, з квітня 2022 року заборонили використовувати літери “Z” та “V” на номерних знаках, оскільки вони асоціюються з російськими окупантами. Також заборонено використовувати будь-які символи, пов’язані з тоталітарними режимами, нецензурну лексику та дискримінаційні написи. Зараз послуга знову доступна, але з цими обмеженнями. Вже з травня 2024 року відновилася можливість замовити індивідуальні номерні знаки на автомобіль онлайн або в сервісному центрі МВС.Однак певні обмеження продовжують діяти і зараз.