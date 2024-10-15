Больше не Польша: куда украинцы чаще всего ездят на заработки теперь

Отношения между Украиной и Польшей в последнее время обострились из-за ряда политических скандалов, связанных с историческими событиями (Волынская трагедия), экономическими вопросами (блокирование границы фермерами, транзит зерна) и культурными различиями. Именно поэтому украинцы все чаще выбирают другие страны для сезонных заработков. Но довольны ли таким раскладом событий поляки?

Изменение структуры миграционных потоков в Польшу вызвано несколькими факторами. Во-первых, украинские работники, которые ранее доминировали на польском рынке труда, постепенно переориентируются на другие страны или возвращаются домой. Во-вторых, агрессивная политика России в отношении Украины привела к массовому выезду трудовых мигрантов из стран Центральной Азии в Польшу. Это, в свою очередь, способствовало увеличению разнообразия этнического состава польского общества.

По сравнению с 2019 годом, количество работников из Азии и Латинской Америки в Польше в 2023 году выросло в пять раз, достигнув 275 тысяч. Это свидетельствует о значительных изменениях на рынке труда страны.

А что украинцы?

Рост конкуренции за украинских работников со стороны других европейских стран, таких как Германия и Чехия, приводит к дефициту рабочей силы в Польше. Особенно ощущается нехватка работников для выполнения сезонных и физически тяжелых работ. Эксперты утверждают, что эта тенденция будет сохраняться и в будущем из-за старения населения Польши.

Но украинцев это не огорчает. Другие страны как вот Германия позволяет значительно повысить доход. Оплата труда в этих странах намного выше тех сумм, которые предлагают в Польше.

Также стоит отметить, что украинцев хорошо принимают в большинстве цивилизованных стран мира. Много где до сих пор действуют программы помощи беженцам. То есть часто страны помогают с жильем, изучением языка и трудоустройством. Поэтому многие украинцы, даже если они не пострадали от войны, пытаются воспользоваться различными предложениями. Причем преимущественно женщины, ведь мужчины трудоспособного возраста не могут покидать территорию Украины на время действия военного положения.