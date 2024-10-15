Більше не Польща: куди українців найчастіше їздять на заробітки тепер

Відносини між Україною та Польщею останнім часом загострилися через низку політичних скандалів, пов’язаних з історичними подіями (Волинська трагедія), економічними питаннями (блокування кордону фермерами, транзит зерна) та культурними відмінностями. Саме тому українці все частіше обирають інші країни для сезонних заробітків. Але чи задоволені таким розкладом подій поляки?

Зміна структури міграційних потоків до Польщі спричинена кількома факторами. По-перше, українські працівники, які раніше домінували на польському ринку праці, поступово переорієнтовуються на інші країни або повертаються додому. По-друге, агресивна політика Росії щодо України призвела до масового виїзду трудових мігрантів з країн Центральної Азії до Польщі. Це, у свою чергу, сприяло збільшенню різноманітності етнічного складу польського суспільства.

Порівняно з 2019 роком, кількість працівників з Азії та Латинської Америки в Польщі у 2023 році зросла вп’ятеро, досягнувши 275 тисяч. Це свідчить про значні зміни на ринку праці країни.

А що українці?

Зростання конкуренції за українських працівників з боку інших європейських країн, таких як Німеччина та Чехія, призводить до дефіциту робочої сили в Польщі. Особливо відчувається нестача працівників для виконання сезонних та фізично важких робіт. Експерти стверджують, що ця тенденція зберігатиметься і в майбутньому через старіння населення Польщі.

Але українців це не засмучує. Інші країни як от Німеччина дозволяє значно підвищити дохід. Оплата праці в цих країнах набагато вища за ті суми, що пропонують в Польщі.

Також варто зазначити, що українців добре приймають в більшості цивілізованих країн світу. Багато де досі діють програми допомоги біженцям. Тобто часто країни допомагають з житлом, вивченням мови та працевлаштуванням. То багато українців, навіть якщо вони не постраждали від війни, намагаються скористатися різноманітними пропозиціями. Причому переважно жінки, адже чоловіки працездатного віку не можуть покидати територію України на час дії воєнного стану.