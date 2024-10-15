Удобно, но очень опасно: эта привычка «убивает» ваш смартфон

Для многих людей стало привычным каждый вечер подключать свой смартфон к зарядке. Это очень удобно, ведь утром можно сразу пользоваться полностью заряженным устройством, не беспокоясь об уровне заряда батареи.

Хотя полностью заряженный телефон утром – это удобно, ночная зарядка может стать причиной многих проблем для вашего смартфона.

В чем угроза ночной зарядки

Дело в том, что во время сна мы не можем контролировать уровень заряда батареи. Аккумулятор, достигнув 100%, перестанет заряжаться. Однако, даже небольшое снижение заряда (например, на 1-2%) приведет к повторному запуску зарядки.

Эти постоянные циклы зарядки-разрядки создают значительную нагрузку на аккумулятор. Батарея начинает перегреваться, что негативно влияет на его емкость и общее состояние. Со временем это может привести к уменьшению времени автономной работы смартфона и даже к его поломке.

Кроме того, стоит учитывать и безопасность. В случае скачков напряжения, что часто случается в Украине из-за массированных атак на энергетическую инфраструктуру, может случиться беда. Ваш смартфон может выйти из строя, и это в лучшем случае. При худшем развитии событий может случиться пожар.

Как лучше заряжать телефон

Большинство современных смартфонов используют литий-ионные или литий-полимерные аккумуляторы. Эти типы аккумуляторов лучше всего сохраняют свою емкость, если их заряжают и разряжают в определенном диапазоне – 20-80%.

Частые полные циклы зарядки (от 0% до 100% и обратно) сокращают общее количество циклов, которые может выдержать аккумулятор в течение своей жизни. Постоянное содержание аккумулятора в состоянии полной зарядки или разрядки может нарушить химический баланс.

Поэтому лучше приобретите павербанк и понемногу подзаряжайте телефон в течение дня. Это довольно удобное решение, ведь учитывая регулярные ракетные атаки это простое устройство рано или поздно понадобится.