Картопля продовжує бити цінові рекорди: експерти розповіли, що буде далі

Цьогоріч картопля б’є всі цінові рекорди. Вона значно дорожча ніж у цей час минулого року. Експерти кажуть, що на це є ціла низка причин. В першу чергу — це поганий врожай через спекотне літо. В деяких регіонах картопля буквально “згоріла” на полях від палючого сонця. Другий фактор — великий наплив колорадського жука. Цього року, ймовірно знову ж через погодні умови, жуків було дуже багато й боротися з ними було складно.

Все це негативно вплинуло на якість картоплі, її кількість та звісно ж ціну. У вересні ціна картоплі різко зросла до 15 гривень за кілограм. А сьогодні, її можна купити вже за 17-20 гривень за кілограм. Ціна залежить від торгової мережі.

Ціна може зростати й надалі

Експерти кажуть, що вартість картоплі може й надалі зростати. Фермери мають не великі її запаси, а отже до весни багато кому їх банально не вистачить. Враховуючи, що ймовірно попит на картоплю перевищуватиме пропозицію, то й ціни зростуть.

Щодо інших овочів, то тут ситуація менш критична. Морква, буряк, цибуля — коштуватимуть приблизно так само, як і минулого року, а може й трішки дешевше. Це саме стосується й капусти, а ще зернових. Все тому, що на відміну від картоплі, яка все давала хороший врожай, всі інші овочі цьогоріч посадили у більшому обсязі. Особливо це стосується гречки, пшениці, соняшника. Тобто, навіть якщо врожай цих культур подекуди не дуже — це не сильно відчутно, адже було засаджено великі площі полів.

Загалом, якщо оцінювати ціни на 2025 рік, то все мало б подорожчати приблизно на 15%. Саме такий рівень інфляції прогнозують експерти та аналітики. Щодо доходів українців, то на жаль, вони не зростатимуть. Мінімальну пенсію та зарплату будуть “заморожувати” на весь 2025 рік через нестачу коштів у бюджеті.