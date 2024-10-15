Зручно, але дуже небезпечно: ця звичка “вбиває” ваш смартфон

Для багатьох людей стало звичним щовечора підключати свій смартфон до зарядки. Це дуже зручно, адже вранці можна відразу користуватися повністю зарядженим пристроєм, не турбуючись про рівень заряду батареї.

Хоча повністю заряджений телефон вранці — це зручно, нічна зарядка може стати причиною багатьох проблем для вашого смартфона.

В чому загроза нічної зарядки

Справа в тому, що під час сну ми не можемо контролювати рівень заряду батареї. Акумулятор, досягнувши 100%, перестане заряджатися. Однак, навіть невелике зниження заряду (наприклад, на 1-2%) призведе до повторного запуску зарядки.

Ці постійні цикли зарядки-розрядки створюють значне навантаження на акумулятор. Батарея починає перегріватися, що негативно впливає на його ємність та загальний стан. З часом це може призвести до зменшення часу автономної роботи смартфона і навіть до його поломки.

Крім того, варто зважати і на безпеку. В разі стрибків напруги, що часто трапляється в Україні через масовані атаки на енергетичну інфраструктуру, може трапитися біда. Ваш смартфон може вийти із ладу, і це в кращому випадку. При найгіршому розвитку подій може трапитися пожежа.

Як краще заряджати телефон

Більшість сучасних смартфонів використовують літій-іонні або літій-полімерні акумулятори. Ці типи акумуляторів найкраще зберігають свою ємність, якщо їх заряджають і розряджають у певному діапазоні — 20-80%.

Часті повні цикли заряджання (від 0% до 100% і назад) скорочують загальну кількість циклів, які може витримати акумулятор протягом свого життя. Постійне утримання акумулятора в стані повної зарядки або розрядки може порушити хімічний баланс.

Тож краще придбайте павербанк і потроху підзаряджайте телефон протягом дня. Це доволі зручне рішення, адже зважаючи на регулярні ракетні атаки цей простий пристрій рано чи пізно знадобиться.