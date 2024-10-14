Українцям порадили замінити банківську картку: важливе повідомлення від ПриватБанку

Українцям порадили замінити банківську картку: важливе повідомлення від ПриватБанкуНе хвилюйтесь, якщо термін дії вашої картки ПриватБанку добігає кінця! Банк пропонує кілька зручних способів продовжити користування вашими коштами:

Перевипуск у відділенні. Відвідайте будь-яке відділення ПриватБанку та оформіть нову картку.

Доставка додому або за кордон. Замовте перевипуск картки онлайн і отримайте її за вказаною адресою.

Не хочете чекати на фізичну картку? Створіть миттєву Digital-карту прямо в Приват24! Перейдіть у розділ “Всі картки”, натисніть “Додати” та оберіть “Digital картка”. З нею ви зможете розраховуватися в магазинах через смартфон, здійснювати покупки онлайн і навіть знімати готівку з банкоматів ПриватБанку.

Важлива новина від Ощадбанку

Зважаючи на складну ситуацію в країні, спричинену військовим станом, Ощадбанк ухвалив рішення продовжити термін дії всіх платіжних карток, включаючи картки внутрішньо переміщених осіб, до 31 грудня 2024 року. Це рішення було прийнято для забезпечення безперебійного доступу клієнтів до своїх коштів. Картки, термін дії яких закінчився з лютого 2022 року, були продовжені автоматично. Ті клієнти, які вже отримали нові картки, можуть забрати їх у будь-якому зручному відділенні банку.

Банк повідомив, що картки, термін дії яких закінчився, не блокуються. Ви можете продовжувати ними розраховуватися в магазинах, знімати готівку та користуватися більшістю банківських послуг.

Ощадбанк вкотре продовжив термін дії карток через війну. Останнє рішення продовжило їх дію до кінця вересня 2024 року. Тим часом, у мережі обговорюють скарги клієнтів ПриватБанку щодо якості доларових купюр, які видають у відділеннях банку.

Нагадаємо, що нещодавно українців повідомили про коливання курсу долара. Однак панікувати не варто. Попри всі труднощі, ситуація з економікою України залишається стабільною. Поки західні партнери фінансово підтримують Україну, курс долара залишатиметься стабільним. Додамо, що на наступний рік в проєкті держбюджету закладено долар по 45 гривень за один американський долар.