НБУ знову оновлює номінальний ряд: які банкноти незабаром зникнуть обігу 

Національний банк України має намір вивести з обігу частину застарілих гривневих банкнот. Ідеться про банкноти, що були випущені до 2003 року. Таким чином регулятор збирається оптимізувати номінальний ряд української гривні.

Коли саме всі застарілі грошові знаки зникнуть з обігу достеменно невідомо. Однак в НБУ зазначили, що користуватися старими гривнями та обмінювати їх у банках можна буде до закінчення дії воєнного стану та ще протягом трьох місяців після його відміни.

Які банкноти виведуть з обігу?

Вивести з обігу у НБУ збираються наступні банкноти:

1 грн;

2 грн;

5 грн;

10 грн;

20 грн;

50 грн;

100 грн;

200 грн.

Власне вилучення даних банкнот з обігу вже розпочалося. Зокрема їх все частіше відмовляються приймати в магазинах та інших закладах торгівлі.

Де міняти старі гривні?

Гривневі банкноти, випущені до 2003 року, можна обмінювати на новіші банкноти всіх наявних номіналів. Ця послуга є абсолютно безкоштовною. Щоб обміняти старі гривні на нові потрібно звернутися до однієї з філій Нацбанку, що знаходяться за адресами:

Київ – Контрактова площа, 2-А;

Львів – вул. Коперника, 4;

Дніпро – вул. Воскресенська, 13;

Одеса – вул. Рішельєвська, 8;

Хмельницький – вул. Володимирська, 91;

Харків – Театральна площа, 1.

Обмінювати застарілі банкноти на нові також мають право кілька уповноважених банків, а саме:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

ПУМБ;

Райффайзен Банк.

Вся інформація про обмін банкнот та адреси відділень, що надають такі послуги, розміщені на офіційних сайтах згаданих банків.

Для чого старі гроші виводять з обігу?

У Національному банку пояснили, що виведення з обігу застарілих банкнот спрямоване на оптимізацію номінального ряду української гривні. Така процедура також сприятиме підвищенню захисту гривневих банкнот, адже нові гривні мають значно більше захисних елементів, ніж застарілі банкноти. До того ж вилучення старих грошових знаків значно спростить готівкові розрахунки.