Деяким українським пенсіонерам перестануть платити пенсію: в чому причина

Частині українців можуть перестати виплачувати пенсію. І в таких діях Пенсійного фонду не буде нічого протизаконного. Що може спричинити припинення виплат та що потрібно зробити, щоб знову отримувати пенсію?

За що можуть позбавити пенсії?

Як розповіли в Головному управлінні Пенсійного фонду в Донецькій області, в українському законодавстві передбачені кілька випадків, що тягнуть за собою припинення виплат. Серед них:

призначення пенсії на підставі неправдивих документів;

виїзд пенсіонера за кордон на постійне проживання;

смерть пенсіонера або визнання його безвісти зниклим;

надання пенсіонеру статусу зниклого безвісти за особливих обставин;

неотримання пенсії протягом півроку;

непроходження фізичної ідентифікації;

заява самого пенсіонера.

Також згідно із законом припинити виплату пенсії можуть пенсіонерам, що влаштувалися на роботу (пенсія за вислугу років). Крім того позбавити виплат можуть дитину, яка отримувала пенсію по втраті годувальника, але вже закінчила навчання.

Як поновити виплати?

Щоб знову отримувати пенсію пенсіонер повинен звернутися до філії Пенсійного фонду та з’ясувати обставини, через які виплати були припинені. Після подання відповідної заяви та підтверджуючих документів виплати повинні поновити протягом 10 днів.

Якщо пенсіонер знаходиться за кордоном, заяву про поновлення виплат він може надіслати поштою. Такий варіант можливий до завершення дії воєнного стану там ще протягом трьох місяців після його відміни.

Проте якщо пенсію було призначено на підставі невірних даних чи фальшивих документів, перегляд виплат може здійснюватися навіть без участі самого пенсіонера, та без урахування наданої ним заяви чи документів. У зв’язку з цим у Пенсійному фонді закликали пенсіонерів вчасно повідомляти про зміни у своїх особових даних. Лише так вони зможуть уникнути плутанини з виплатами та можливих санкцій від ПФУ.