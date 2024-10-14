Украинцам посоветовали заменить банковскую карту: важное сообщение от ПриватБанка

Не волнуйтесь, если срок действия вашей карты ПриватБанка подходит к концу! Банк предлагает несколько удобных способов продлить пользование вашими средствами:

Перевыпуск в отделении. Посетите любое отделение ПриватБанка и оформите новую карту.

Доставка на дом или за границу. Закажите перевыпуск карты онлайн и получите ее по указанному адресу.

Не хотите ждать физическую карту? Создайте мгновенную Digital-карту прямо в Приват24! Перейдите в раздел «Все карты», нажмите «Добавить» и выберите «Digital карта». С ней вы сможете рассчитываться в магазинах через смартфон, совершать покупки онлайн и даже снимать наличные из банкоматов ПриватБанка.

Важная новость от Ощадбанка

Учитывая сложную ситуацию в стране, вызванную военным положением, Ощадбанк принял решение продлить срок действия всех платежных карт, включая карты внутренне перемещенных лиц, до 31 декабря 2024 года. Это решение было принято для обеспечения бесперебойного доступа клиентов к своим средствам. Карты, срок действия которых истек с февраля 2022 года, были продлены автоматически. Те клиенты, которые уже получили новые карты, могут забрать их в любом удобном отделении банка.

Банк сообщил, что карты, срок действия которых закончился, не блокируются. Вы можете продолжать ими рассчитываться в магазинах, снимать наличные и пользоваться большинством банковских услуг.

Ощадбанк в очередной раз продлил срок действия карт из-за войны. Последнее решение продлило их действие до конца сентября 2024 года. Между тем, в сети обсуждают жалобы клиентов ПриватБанка относительно качества долларовых купюр, которые выдают в отделениях банка.

Напомним, что недавно украинцам сообщили о колебаниях курса доллара. Однако паниковать не стоит. Несмотря на все трудности, ситуация с экономикой Украины остается стабильной. Пока западные партнеры финансово поддерживают Украину, курс доллара будет оставаться стабильным. Добавим, что на следующий год в проекте госбюджета заложен доллар по 45 гривен за один американский доллар.