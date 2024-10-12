Время делать запасы: популярный овощ рекордно подешевел

Несмотря на временный рост цен на лук в конце сентября, сейчас наблюдается тенденция к снижению. Тем не менее, по данным EastFruit, цены на лук в этом году все еще выше, чем в соответствующий период прошлого года. Это может быть связано с рядом факторов, включая изменения в предложении и спросе на рынке.

Детали

Эксперты объясняют снижение цен на лук уменьшением спроса на эту продукцию и увеличением предложения на рынке. Активная уборка урожая в центральных и западных регионах Украины привела к поступлению значительных объемов лука на рынок, что и привело к снижению цен. Сейчас оптовые цены колеблются от 8 до 14 гривен за килограмм, что на 11% ниже, чем неделю назад.

Снижение цен на лук связано не только с увеличением предложения, но и с качеством продукции. Большая часть лука, поступающего на рынок, имеет среднее и низкое качество, что обусловлено ухудшением погодных условий. Такой лук менее пригоден для длительного хранения, поэтому фермеры стараются быстро его реализовать, что давит на цены. В то же время, высококачественный лук является дефицитом на рынке, поскольку производители предпочитают хранить его, ожидая более выгодной цены в будущем.

Стоит отметить, что несмотря на снижение цен по сравнению с предыдущим периодом, средняя стоимость репчатого лука все еще на 15% превышает показатели прошлого года.

Какова ситуация со стоимостью других овощей

Сейчас, традиционно для Украины, стремительно дорожают томаты, огурцы, болгарский перец и другие популярные овощи и фрукты. В то же время дешевеют овощи, поэтому самое время покупать зимний запас моркови, красной свеклы картофеля, капусты и лука. Несмотря на то что цены в этом году выше тех, что были в прошлом году, ситуация более или менее стабильна. Несмотря на темпы инфляции, рост курса доллара и другие проблемы в украинской экономике ситуация остается стабильной, а стоимость овощей и фруктов довольно доступна.