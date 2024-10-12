Час робити запаси: популярний овоч рекордно здешевшав

Незважаючи на тимчасове зростання цін на цибулю в кінці вересня, зараз спостерігається тенденція до зниження. Проте, за даними EastFruit, ціни на цибулю цього року все ще вищі, ніж у відповідний період минулого року. Це може бути пов’язано з низкою факторів, включаючи зміни в пропозиції та попиті на ринку.

Деталі

Експерти пояснюють зниження цін на цибулю зменшенням попиту на цю продукцію та збільшенням пропозиції на ринку. Активне збирання врожаю в центральних і західних регіонах України призвело до надходження значних обсягів цибулі на ринок, що й спричинило зниження цін. Зараз оптові ціни коливаються від 8 до 14 гривень за кілограм, що на 11% нижче, ніж тиждень тому.

Зниження цін на цибулю пов’язане не лише зі збільшенням пропозиції, а й з якістю продукції. Велика частина цибулі, що надходить на ринок, має середню та низьку якість, що зумовлено погіршенням погодних умов. Така цибуля менш придатна для тривалого зберігання, тому фермери намагаються швидко її реалізувати, що тисне на ціни. Водночас, високоякісна цибуля є дефіцитом на ринку, оскільки виробники вважають за краще зберігати її, очікуючи більш вигідної ціни в майбутньому.

Варто зазначити, що попри зниження цін у порівнянні з попереднім періодом, середня вартість ріпчастої цибулі все ще на 15% перевищує показники минулого року.

Яка ситуація з вартістю інших овочів

Зараз, традиційно для України, стрімко дорожчають томати, огірки, болгарський перець та інші популярні овочі та фрукти. Водночас дешевшає городина, тож саме час купувати зимовий запас моркви, червоного буряка картоплі, капусти та цибулі. Попри те що ціни цього року вищі за ті що бути минулого року, ситуація більш менш стабільна. Зважаючи на темпи інфляції, зростання курсу долара та інші негаразди в українській економіці ситуація залишається стабільною, а вартість овочів та фруктів доволі доступна.