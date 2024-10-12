Перевірили лічильник та нарахували штраф 134 000 гривень: як уникнути неприємностей

За результатами судового розгляду справи № 299/7725/23, Виноградівський районний суд Закарпатської області зобов’язав споживача природного газу доплатити близько 134 тисячі гривень. Причиною такого рішення стала експертиза газового лічильника, проведена представниками “Закарпатгазу”. Експерти виявили ознаки несанкціонованого втручання в роботу лічильника, зокрема, сумнівну цілісність заводської пломби. На підставі цих даних суд дійшов висновку про необхідність перерахунку спожитого газу та нарахування відповідної суми боргу.

Деталі

Результати експертизи газового лічильника засвідчили факт підробки заводської пломби. Виявлення такої підробки є достатньою підставою для проведення перерахунку рахунків за спожитий газ, оскільки свідчить про несанкціоноване втручання в роботу приладу обліку.

Судове рішення констатує факт несанкціонованого втручання в роботу лічильника шляхом підробки заводської пломби. Таке порушення є грубим порушенням правил користування газом і свідчить про намір споживача уникнути оплати за фактично спожитий газ.

Що вирішив суд

На підставі проведеної експертизи судовим рішенням визначено обсяг необлікованого природного газу в кількості 3 266,07 куб. м, вартістю 132 532,63 грн, який підлягає відшкодуванню відповідачем на користь оператора газорозподільної системи АТ “Закарпатгаз”. Проте, представник відповідача оскаржив це рішення, зазначивши відсутність прямих доказів маніпуляцій з показаннями лічильника за результатами експертизи.

Судовим рішенням частково задоволено позовні вимоги АТ “Закарпатгаз” про стягнення коштів за необлікований об’єм спожитого природного газу. Відповідач зобов’язаний сплатити 132 532,63 грн компенсації за незаконне споживання газу та 2 481 грн судового збору.

Як бачите, варто детально фіксувати роботу представників газової компанії, які проводять монтаж лічильника. Крім того, не варто намагатися змінити показники облікового приладу. Адже це призводить до суворих покарань. Кожні вісім-десять років газові лічильники перевіряють і якщо виникнуть сумнів в коректності їх роботи, то можуть виникнути серйозні проблеми.

Перевірили лічильник та нарахували штраф 134 000 гривень: як уникнути неприємностей

За результатами судового розгляду справи № 299/7725/23, Виноградівський районний суд Закарпатської області зобов’язав споживача природного газу доплатити близько 134 тисячі гривень. Причиною такого рішення стала експертиза газового лічильника, проведена представниками “Закарпатгазу”. Експерти виявили ознаки несанкціонованого втручання в роботу лічильника, зокрема, сумнівну цілісність заводської пломби. На підставі цих даних суд дійшов висновку про необхідність перерахунку спожитого газу та нарахування відповідної суми боргу.

Деталі

Результати експертизи газового лічильника засвідчили факт підробки заводської пломби. Виявлення такої підробки є достатньою підставою для проведення перерахунку рахунків за спожитий газ, оскільки свідчить про несанкціоноване втручання в роботу приладу обліку.

Судове рішення констатує факт несанкціонованого втручання в роботу лічильника шляхом підробки заводської пломби. Таке порушення є грубим порушенням правил користування газом і свідчить про намір споживача уникнути оплати за фактично спожитий газ.

Що вирішив суд

На підставі проведеної експертизи судовим рішенням визначено обсяг необлікованого природного газу в кількості 3 266,07 куб. м, вартістю 132 532,63 грн, який підлягає відшкодуванню відповідачем на користь оператора газорозподільної системи АТ “Закарпатгаз”. Проте, представник відповідача оскаржив це рішення, зазначивши відсутність прямих доказів маніпуляцій з показаннями лічильника за результатами експертизи.

Судовим рішенням частково задоволено позовні вимоги АТ “Закарпатгаз” про стягнення коштів за необлікований об’єм спожитого природного газу. Відповідач зобов’язаний сплатити 132 532,63 грн компенсації за незаконне споживання газу та 2 481 грн судового збору.

Як бачите, варто детально фіксувати роботу представників газової компанії, які проводять монтаж лічильника. Крім того, не варто намагатися змінити показники облікового приладу. Адже це призводить до суворих покарань. Кожні вісім-десять років газові лічильники перевіряють і якщо виникнуть сумнів в коректності їх роботи, то можуть виникнути серйозні проблеми.