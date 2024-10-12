Проверили счетчик и насчитали штраф 134 000 гривен: как избежать неприятностей

По результатам судебного рассмотрения дела № 299/7725/23, Виноградовский районный суд Закарпатской области обязал потребителя природного газа доплатить около 134 тысячи гривен. Причиной такого решения стала экспертиза газового счетчика, проведенная представителями «Закарпатгаза». Эксперты обнаружили признаки несанкционированного вмешательства в работу счетчика, в частности, сомнительную целостность заводской пломбы. На основании этих данных суд пришел к выводу о необходимости перерасчета потребленного газа и начисления соответствующей суммы долга.

Детали

Результаты экспертизы газового счетчика показали факт подделки заводской пломбы. Выявление такой подделки является достаточным основанием для проведения перерасчета счетов за потребленный газ, поскольку свидетельствует о несанкционированном вмешательстве в работу прибора учета.

Судебное решение констатирует факт несанкционированного вмешательства в работу счетчика путем подделки заводской пломбы. Такое нарушение является грубым нарушением правил пользования газом и свидетельствует о намерении потребителя избежать оплаты за фактически потребленный газ.

Что решил суд

На основании проведенной экспертизы судебным решением определен объем неучтенного природного газа в количестве 3 266,07 куб. м, стоимостью 132 532,63 грн, который подлежит возмещению ответчиком в пользу оператора газораспределительной системы АО «Закарпатгаз». Однако, представитель ответчика обжаловал это решение, отметив отсутствие прямых доказательств манипуляций с показаниями счетчика по результатам экспертизы.

Судебным решением частично удовлетворены исковые требования АО «Закарпатгаз» о взыскании средств за неучтенный объем потребленного природного газа. Ответчик обязан уплатить 132 532,63 грн компенсации за незаконное потребление газа и 2 481 грн судебного сбора.

Как видите, стоит подробно фиксировать работу представителей газовой компании, которые проводят монтаж счетчика. Кроме того, не стоит пытаться изменить показатели учетного прибора. Ведь это приводит к суровым наказаниям. Каждые восемь-десять лет газовые счетчики проверяют и если возникнут сомнения в корректности их работы, то могут возникнуть серьезные проблемы.